L’incidente mortale si è verificato questa mattina poco dopo le 8 nella stazione Rfi di Acerra. L’uomo è rimasto ucciso dopo essere stato travolto da un treno.

Incidente in stazione ad Acerra: uomo ucciso da un treno

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’uomo stesse attraversando i binari per raggiungere la banchina sul lato opposto e non si sia accorto del treno EAV, partito da Napoli e diretto a Piedimonte, che transita sulla tratta RFI senza effettuare fermate nella stazione di Acerra, che lo ha travolto ed ucciso.

Il presidente di EAV Umberto De Gregorio esprime vicinanza al personale viaggiante che conduceva il treno, visibilmente provato dopo l’accaduto. Inoltre, sono state fatte le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima non ancora individuata.

L’identità dell’uomo ucciso dal treno

Al momento non è nota la sua identità perché non aveva con sé documenti di riconoscimento. L’azienda Eav ha disposto la commissione d’inchiesta interna per gli accertamenti.

Circolazione sospesa dopo l’incidente ad Acerra

La circolazione ferroviaria sulla linea Cassino-Napoli è stata sospesa, in prossimità di Acerra per permettere gli accertamenti da parte delle autorità competenti, per diverse ore.

In tarda mattinata, terminati i rilievi da parte delle autorità preposte il treno non è stato sequestrato, la linea è stata riaperta ed è ripresa la circolazione.