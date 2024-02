Incidente in stazione, ragazzo travolto dal treno: 23enne ricoverato in ospedale

Ancora un tremendo incidente in una stazione italiana: un ragazzo di 23 anni è stato investito da un treno che stava passando per Saronno. Lo scontro è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, il giovane si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Legnano.

Ragazzo travolto dal treno in stazione: l’incidente

Era da poco passata la mezzanotte di ieri, mercoledì 21 febbraio, quando un ragazzo di 23 anni è stato colpito da un treno in frenata alla stazione di Saronno (Milano). Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro, anche se pare che non si sia trattato di un tentato suicidio o di un gesto di autolesionismo. Il treno ha travolto in pieno il giovane, rimasto incastrato sulle rotaie fino all’arrivo dei soccorsi.

Ragazzo travolto dal treno in stazione: i soccorsi

Gli operatori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza hanno spiegato che, fortuntamente, il ragazzo ha subito solo delle ferite agli arti inferiori del suo corpo e ha scampato un destino che avrebbe potuto essere molto più crudele nei suoi confronti. I vigili del fuoco di Varese hanno messo in sicurezza la zona e liberato il ragazzo che era rimasto incastrato, prima di consegnarlo ai medici del 118 che lo hanno trasferito in ospedale a Legnano.