Il 18enne è stato aggredito da almeno tre persone in piazza per uno sguardo di troppo: interviene il 112

L’aggressione è avvenuto nella prima serata di ieri, venerdì 26 aprile, quando un ragazzo di 18 anni, maggiorenne solo da pochi giorni, è stato dapprima accerchiato e poi aggredito da un gruppo di giovani.

Aggredito 18enne a Napoli: che cosa è successo

Che cosa c’è stato dietro all’aggressione perpetrata ieri sera ai danni di un 18enne di Napoli? Secondo quanto appreso, sembrerebbe che a far scattare la rabbia dei giovani che lo hanno aggredito sarebbe stato un semplice ‘sguardo di troppo‘ che il neo maggiorenne avrebbe rivolto in direzione dei ragazzi. Almeno in tre, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero accerchiato il giovane per poi colpirlo a calci e pugni fino a ferirlo e lasciarlo steso a terra.

Aggredito 18enne a Napoli: iniziano le indagini

Alcuni testimoni hanno allertato le forze dell’ordine, arrivate sul posto poco dopo. I medici del 118 hanno trasferito il ragazzo in ospedale, mentre gli uomini dell’arma hanno dato il via alle indagini. Per i carabinieri sarà fondamentale osservare le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza posizionate in piazza a Pomigliano d’Arco, il luogo dove è avvenuta la tremenda aggressione.