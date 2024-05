Mara Maionchi, intervistata da SuperguidaTv, ha raccontato della sua nuova avvenuta televisiva, rivelando anche quale artista del panorama musicale italiano le sarebbe piaciuto scoprire.

Mara Maionchi, il cantante che avrebbe voluto scoprire

La produttrice discografica farà parte del nuovo programma televisivo di Milly Carlucci “AcchiappaTalenti“, in onda su Rai1 dal 10 maggio. Al suo fianco Teo Mammucari, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno. “Sono molto simpatici. Mammucari mi fa ridere molto. Non so se riuscirò a stare seria durante il programma” ha raccontato Mara Maionchi “Spero di divertirmi ma anche gli altri sono molto bravi”, ha poi aggiunto “Devo dire che è un grandissimo cast“.

Gli impegni internazionali

L’83enne bolognese sarà presente anche all’Eurovision Song Contest 2024 in programma dal 7 all’11 maggio a Malmö in Svezia. “Ci sono diversi Paesi e cantanti che mi sono piaciuti anche se non ho gradito sempre il pezzo” ha spiegato durante l’intervista a SuperguidaTv “Sono tutti bravissimi, divertenti, poi ci sono pezzi per i ragazzi, ballabili, di gioia. Lo spettacolo è grandioso.“.

Le rivelazioni shock

Nel corso della sua carriera la produttrice discografica ha scoperto artisti del calibro di Gianna Nannini e Tiziano Ferro. C’è tuttavia una personalità che la Maionchi avrebbe voluto lanciare come cantante, ossia Marco Mengoni. “Mi sarebbero piaciuti molti altri che non erano con me” ha raccontato “Sono contenta comunque di essergli stata vicino“.