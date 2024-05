Fedez non parteciperà al programma Nessuno è normale di Alessandro Cattelan. Sembra che il rapper sia stato costretto a saltare l’ospitata perché è stato ricoverato d’urgenza in ospedale.

L’ospitata di Fedez da Alessandro Cattelan continua a far discutere. In un primo momento sembrava che il rapper fosse stato costretto a rifiutare a causa della rissa con Cristiano Iovino, poi la Rai ha fatto sapere che l’intervista è saltata a causa di problemi di salute di Federico Lucia. Su un comunicato di Viale Mazzini si legge:

Sembra che Fedez sia stato ricoverato d’urgenza in ospedale.

A parlare del presunto ricovero di Fedez in ospedale è stato Fabrizio Corona sul suo Dillinger News. Si legge:

“Viale Mazzini con una nota piuttosto chiara ha notificato che Fedez non avrebbe partecipato alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, per ‘motivi di salute’. Tutti pensavamo che i motivi relativi alla sua assenza fossero in realtà legati agli imbarazzi che avrebbe creato alla tv pubblica a causa dell’indagine in corso per rissa, lesioni e percosse in concorso per il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. E invece siamo qui per confermarvi al 100% che la decisione della Rai non ha nulla a che vedere con la questione. Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2″.