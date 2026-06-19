Ciak: grandi numeri per il nuovo formato, giugno in edicola.

Grandi novità su Ciak: Cinema, interviste, approfondimenti e tante novità. È in edicola il nuovo numero di CIAK, il mensile che da oltre 40 anni racconta il mondo del cinema con competenza e passione. Questo numero arriva dopo il fortunato esordio della nuova versione della testata (restyli...

Grandi novità su Ciak: Cinema, interviste, approfondimenti e tante novità.

È in edicola il nuovo numero di CIAK, il mensile che da oltre 40 anni racconta il mondo del cinema con competenza e passione.

Questo numero arriva dopo il fortunato esordio della nuova versione della testata (restyling grafico, formato più moderno e contenuti editoriali aggiornati) che ha superato ogni aspettativa.

Infatti, la nuova veste di CIAK ha incontrato un riscontro immediato e tangibile: il giornale ha raggiunto un pubblico reale di quasi 50.000 lettori in quattro settimane. Il dato include le copie distribuite in edicole e librerie, ma anche i nuovi punti di distribuzione, come le lounge ITALO TRENO (Torino, Milano, Bologna, Verona, Firenze, Roma, Napoli) o i salotti di “Prima” su 59 treni.

A questi si sono aggiunte le multisale del Gruppo Giometti (tra Emilia Romagna, Marche e Toscana) e quelle de Il regno del Cinema (in Lombardia), confermando l’interesse trasversale di spettatori ed addetti ai lavori.

Il rilancio editoriale ha portato con sé firme importanti del giornalismo cinematografico e contributi esclusivi che arricchiscono la già consolidata offerta culturale di CIAK.

I contenuti sono stati particolarmente apprezzati dagli addetti ai lavori: critici, distributori, esercenti e professionisti del settore.

Tra le innovazioni più apprezzate dagli operatori l’introduzione del QR code, che permette di visualizzare i trailer dei film in programmazione direttamente dalle pagine del giornale. Questa soluzione è stata interpretata come un segnale di contemporaneità, capace di connettere la fruizione cartacea con l’esperienza digitale e il consumo audiovisivo immediato.

Il successo del rilancio e l’entusiasmo del pubblico spingono CIAK a guardare oltre il tradizionale punto vendita in edicola. Molto presto il mensile supererà il “confine” delle edicole per entrare in vendita a pieno titolo anche nelle principali sale cinematografiche italiane, rendendo il magazine ancora più vicino alla platea di spettatori e agli eventi culturali sul territorio.