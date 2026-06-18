Chi sono i 16 naufraghi de L'Isola dei Famosi 2026

L'Isola dei Famosi 2026 è ufficialmente iniziata con 16 concorrenti pronti a sfidarsi a Caramoan. Scopri chi sono i naufraghi e le novità del programma.

L’avventura de L’Isola dei Famosi è finalmente iniziata. Sabato 13 giugno, i 16 concorrenti hanno fatto il loro ingresso a Caramoan, nelle Filippine, pronti a sfidarsi tra prove estreme e convivenza forzata. Dopo settimane di indiscrezioni e speculazioni, il cast completo è stato finalmente svelato, rivelando un mix esplosivo di personaggi noti al grande pubblico.

Tra i naufraghi troviamo volti celebri del mondo della televisione, del cinema e dei social media, pronti a mettersi in gioco in un’esperienza che promette di essere ricca di colpi di scena.

Le registrazioni sono già in corso e il pubblico potrà presto scoprire le dinamiche che si creeranno tra i concorrenti.

Le donne de L’Isola dei Famosi 2026

Il gruppo femminile è composto da 8 donne, ognuna con una storia e un percorso diverso. Tra le concorrenti spiccano Zeudi Di Palmaex Miss Italia e protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratelloe Eva Grimaldiattrice di fama internazionale.

Non mancano poi Serena Enarduex tronista di Uomini e Donnee Anna Lou Castoldifiglia di Morgan e Asia Argento.

Altri nomi di rilievo includono Claudia Peronigiornalista sportiva, Martina Maggioreex fidanzata di Cesare Cremonini, e Michelle Veronesiprotagonista di Too Hot To Handle Italia. Completa il gruppo femminile Denny Mendezprima Miss Italia di origini non italiane.

Gli uomini de L’Isola dei Famosi 2026

Anche il gruppo maschile è composto da 8 concorrenti, tra cui spiccano Pierpaolo Pretelliche lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di inviato del programma, e Patrick Ray Pugliesestorico volto del Grande Fratello. Tra i nomi più discussi troviamo anche Alex Caniggia e Francesco Chiofaloentrambi visti recentemente a The 50.

Non mancano poi Flavio Ubirtiex tronista di Uomini e DonneAlberto Fontanamodello di fama internazionale, e Daniele Iaiàvincitore di Too Hot To Handle Italia. Completa il gruppo maschile Il Musazzicontent creator molto seguito sui social media.

Jolly e riserve: chi potrebbe entrare in gioco

Oltre ai 16 concorrenti ufficiali, ci sono anche alcuni jolly e riserve pronte a entrare in gioco in corso d’opera. Tra i possibili nuovi ingressi ci sono Raffaella Fico e Luca Onestinimentre Oumaima Ouadoudi e Pasquale Laricchia potrebbero essere chiamati in caso di ritiri o infortuni.

Le registrazioni del programma seguono un calendario ben definito, con puntate che si susseguono a ritmo serrato. Se il calendario anticipato dovesse essere confermato, il programma seguirà uno schema preciso, con registrazioni che si estendono fino ai primi di luglio.