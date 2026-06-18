Grazia Maria Starace si dimette: deleghe al presidente Decaro in Puglia

L'assessora al Turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, ha lasciato le deleghe consegnandole al presidente Antonio Decaro. L'atto formale, avvenuto il 17 giugno 2026, è motivato dalla volontà di tutelare i figli e di potersi difendere liberamente nelle sedi competenti.

La Regione Puglia ha vissuto una serata di tensione politica il 17 giugno 2026quando Grazia Maria Staraceassessora al Turismoha consegnato le proprie deleghe al presidente regionale Antonio Decaro. L’atto formale è stato accompagnato da dichiarazioni in cui Starace ha sottolineato l’esigenza di mettere al primo posto la tutela della famiglia e di potersi difendere senza vincoli istituzionali.

Il gesto formale e le ragioni dichiarate da Starace

Nella comunicazione di dimissioni, Starace ha ringraziato il presidente per la fiducia ricevuta e ha spiegato le ragioni della sua scelta, ribadendo principi che ha sempre dichiarato guida del suo impegno pubblico: legalitàtrasparenza e rispetto delle regole. Ha affermato infatti: “Ringrazio il presidente per la fiducia nei miei confronti” e ha aggiunto che, per rispetto delle istituzioni, ritiene opportuno rimettere le deleghe nelle mani del presidente.

L’ex assessora ha poi motivato la decisione con esigenze personali e familiari, sottolineando la priorità di proteggere i figli: “Devo proteggere i miei figli” e “Sento come mia priorità ora proteggere i miei figli“, definendoli il suo “bene più prezioso”. Starace ha inoltre dichiarato fiducia nella magistratura e la volontà di chiarire la propria posizione: “Resto serena e ho immensa fiducia nella magistratura“.

Contesto dell’indagine e conseguenze politiche

L’assessora era sotto indagine per l’ipotesi di concussione e risultava imputata per presunti abusi edilizi. Secondo quanto reso noto, le vicende che hanno portato alla decisione di lasciare l’incarico sono di natura complessa e includono elementi legati alla sfera privata, con ricadute sull’immagine pubblica e sulla capacità di esercitare le funzioni istituzionali senza distrazioni mediali.

Starace ha chiarito di aver sempre svolto il proprio incarico «in modo corretto» e di voler ora avere la libertà necessaria per «raccontare le mie verità», difendere il proprio nome e tutelare la storia della sua famiglia. Ha ribadito che potrà continuare a operare come consigliera regionale, lavorando per la terra di cui fa parte ma lontano dalle responsabilità esecutive che comportano esposizione pubblica diretta.

La reazione del presidente Antonio Decaro

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaroha ricevuto le dimissioni e ha commentato la scelta dell’assessora sottolineando comprensione per il suo stato d’animo. Nella presa in carico delle deleghe, Decaro ha detto: “Questa sera mi ha consegnato la gestione delle deleghe assegnatele” e ha espresso fiducia nella possibilità che Starace possa chiarire la propria posizione nelle sedi competenti: “La ringrazio per il lavoro fatto; Comprendo il suo stato d’animo e la necessità di essere libera di fare chiarezza“.

Con la rimozione delle deleghe, l’assetto della Giunta regionale subisce un temporaneo aggiustamento amministrativo, mentre Starace manterrà la carica di consigliera regionale, secondo quanto da lei dichiarato. Il passaggio formale delle deleghe al presidente rappresenta una soluzione immediata per garantire la continuità amministrativa dell’assessorato al Turismo.

Implicazioni concrete sull’azione amministrativa

Nel breve termine, la Regione dovrà riorganizzare le competenze operative legate al turismo regionale per non interrompere progetti, gare e attività programmate. La delega affidata al presidente comporta che le decisioni urgenti saranno gestite dall’ufficio di presidenza, mentre l’iter politico-amministrativo rimane sotto il controllo dell’istituzione regionale fino a eventuali nomine o riassegnazioni.

La vicenda continua a svolgersi su piani paralleli: quello giudiziario, dove l’indagine proseguirà nei suoi tempi e modi, e quello politico e mediatico, in cui l’esposizione pubblica della vicenda ha influito sulla scelta dell’esponente regionale. Starace ha chiarito la propria intenzione di difendere il proprio operato nelle sedi opportune e di tutelare la famiglia dall’attenzione mediatica.

La notizia delle dimissioni è stata registrata ufficialmente la sera del 17 giugno 2026 alle 23:24, momento in cui si è consumato il passaggio delle deleghe. Nel frattempo, rimane centrale la fiducia nelle istituzioni giudiziarie per la definizione delle questioni aperte, mentre la Regione Puglia dovrà valutare i prossimi passi amministrativi per garantire la continuità delle politiche turistiche.