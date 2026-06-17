Ricovero d’urgenza di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e appello degli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia: ecco cosa hanno detto.

Il caso legato all’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione per un nuovo episodio che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio. Il ricovero d’urgenza della madre riaccende il dibattito sul forte impatto mediatico e psicologico che la vicenda giudiziaria continua ad avere sulle persone indirettamente coinvolte, mentre la difesa richiama alla necessità di ridurre la pressione e i toni attorno al caso.

Ricovero e quadro clinico di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio

Nel pomeriggio di oggi, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo un episodio di overdose da farmaci che ha reso necessario un intervento immediato con lavanda gastrica. Il ricovero è avvenuto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano, dopo l’intervento del 118 nella sua abitazione di Garlasco.

Le condizioni, pur avendo richiesto accertamenti approfonditi e osservazione clinica, non sarebbero considerate gravi.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sullo stato di forte pressione psicologica vissuto dalla donna negli ultimi mesi, anche in relazione all’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Non è la prima volta che si registrano segnali di malessere: già il 28 aprile 2025 Ferrari aveva accusato un malore mentre si trovava al comando dei carabinieri di Milano, dove si era avvalsa della facoltà di non rispondere.

In un’intervista televisiva a “Quarto Grado” erano emerse anche parole molto forti, tra cui: «Neanche la morte mi fa paura sinceramente», accompagnate da riflessioni personali in cui aveva ammesso: «Forse sarebbe la cosa migliore per riposare. Io ti dico la verità, io ci ho pensato…».

Andrea Sempio, la madre ricoverata per overdose di farmaci. Tentato suicidio? Parlano gli avvocati

La notizia del ricovero è stata diffusa in diretta durante la trasmissione “Dentro la Notizia” da Gianluigi Nuzzi, mentre il legale Liborio Cataliotti ha ricostruito l’accaduto spiegando di aver ricevuto la comunicazione mentre si trovava in Cassazione. Insieme alla collega Angela Taccia, ha riferito che si è trattato di un ricovero urgente per “overdose di farmaci”, precisando che non è ancora chiaro se l’assunzione sia stata accidentale o volontaria.

Il team difensivo ha voluto sottolineare soprattutto l’impatto emotivo del contesto mediatico e sociale sulla donna, ribadendo che non è coinvolta nell’indagine e invitando a ridurre la pressione attorno alla vicenda. In un passaggio riportato dal legale si legge: “Come team difensivo ci siamo raccomandati che Andrea stia vicino alla mamma, la tranquillizzi e le dica che noi moltiplicheremo addirittura gli sforzi perché si dimentichi gli attacchi dei social…”. E ancora: “non è indagata e non è coinvolta. Ha il solo torto di avere il figlio sottoposto a questo procedimento e forse questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni”.

Lo stesso Cataliotti ha ribadito pubblicamente la necessità di tutelare la serenità familiare, evidenziando come il continuo flusso di messaggi, lettere e commenti online possa aver contribuito a un forte stress psicologico. Un clima che, secondo la difesa, impone prudenza comunicativa e maggiore attenzione umana attorno a una vicenda giudiziaria già complessa e molto esposta mediaticamente.

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