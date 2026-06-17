Vietti (ACOP): SSN da solo non ce la fa di fronte a sfide futuro

Roma, 17 giu. (askanews) – Il Servizio sanitario nazionale, pur rimanendo una conquista di civiltà, oggi è in affanno. Siamo un Paese che è diventato più anziano, in cui la cronicità rappresenta la principale emergenza sanitaria e nel quale l’innovazione è indispensabile, ma le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale hanno costi elevati. Come fronteggiare tutto questo? Lo Stato, da solo, non ce la fa.

C’è bisogno del contributo della sanità privata ,che è pienamente disponibile a fare la propria parte.Abbiamo bisogno di risolvere il tema del contratto collettivo:vogliamo che i nostri lavoratori siano equiparati, nel trattamento economico, a quelli del settore pubblico. Ma abbiamo bisogno delle adeguate coperture. Dobbiamo affrontare il problema delle liste d’attesa e,su questo fronte, il contributo della sanità privata è indispensabile.Lo ha dichiarato Michele Vietti, presidente di ACOP, a margine del convegno “Futuro SSN: appalto o programmazione”, organizzato in occasione dell’Assemblea nazionale ACOP.Nel corso dell’incontro si è discusso anche della scelta strategica che il sistema sanitario dovrà compiere tra il ricorso all’appalto, che pone l’accento su modelli mercantilistici scarsamente compatibili con il servizio sanitario,e la programmazione pubblica, che evidenzia l’importanza di una governance centrale capace di pianificare risorse, bisogni e priorità essenziali nel rispetto dell’esistente e del suo radicamento territoriale .Oggi è fondamentale trovare un equilibrio tra efficienza operativa e tutela dell’interesse pubblico.

In questo contesto, il contributo della sanità privata accreditata emerge come un elemento chiave per garantire qualità, tempestività e sostenibilità delle cure, all’interno di un modello in grado di rispondere in modo più efficace alle sfide future del SSN, tra innovazione, domanda crescente e vincoli economici.