Programmazione Rai autunno-inverno 2026: novità e conferme

La nuova stagione televisiva autunnale della Rai si preannuncia ricca di novità e conferme. Domani, durante il Consiglio di Amministrazione, verrà presentata la prima bozza della programmazione autunno-inverno 2026, con una versione definitiva che sarà approvata il primo luglio.
Tra i cambiamenti più significativi, spicca l’arrivo di Roberto Inciocchi nel prime time del mercoledì su Rai2con un nuovo programma informativo.
Inoltre, Salvo Sottile prenderà il posto di Milo Infante alla guida di Ore 14mentre Antonino Monteleone potrebbe subentrare nel programma Far West.
Le novità di Rai2 e Rai1
Tra le conferme più importanti, Fiorello continuerà il suo percorso su Radio2con possibili spin off televisivi nel mattino di Rai2. Stefano De Martino manterrà la conduzione di Affari Tuoi almeno fino al Festival di Sanremoe potrebbe tornare anche alla guida di Stepqualora il programma andasse in onda dopo il festival.
Barbara D’Urso e i rumors su Ballando Con le Stelle
Ancora mistero sulla presenza di Barbara D’Urso nell’autunno della tv pubblica. Per lei non ci sarebbe ancora un programma, ma rumors sempre più insistenti la indicano in pole nella giuria di Ballando Con le Stelledopo l’addio di Selvaggia Lucarellipassata a Mediaset.
Tale e Quale Show anticipato al mercoledì
Tale e Quale Show verrà anticipato al mercoledì, nell’ottica di rafforzare l’offerta televisiva di Rai1 in quella serata. La nuova programmazione sarà presentata ufficialmente il 3 luglio ad Anconaalla presenza dei direttori e dei talent.
Il percorso verso la nuova stagione
Domani ai consiglieri verrà presentata una prima bozza dei palinsesti della prossima stagione, in attesa della versione definitiva di cui il Cda sarà chiamato a prendere atto il primo luglio, in una nuova seduta del Cda. Il 3 luglio, infatti, l’intera offerta televisiva autunno-inverno della Rai verrà presentata ad Ancona, alla presenza dei direttori e dei talent.