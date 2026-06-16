Focolaio di Ebola in Congo: perché la situazione preoccupa le autorità africane

La Repubblica Democratica del Congo ha segnalato centinaia di casi confermati e decine di decessi per Ebola; esperti avvertono sulla presenza di «blind spots», su contatti non tracciati e sulla possibile estensione del contagio in paesi limitrofi come Uganda.

La Repubblica Democratica del Congo (DRC) affronta un nuovo e preoccupante focolaio di Ebola che, secondo i dati ufficiali, ha raggiunto i 837 casi confermati e provocato 196 decessi. Questi numeri riflettono una situazione in rapido sviluppo e sono accompagnati da timori che l’epidemia possa superare in gravità eventi passati se non verranno colmate le attuali lacune nella risposta sanitaria.

Le autorità e gli esperti internazionali hanno espresso preoccupazione per la diffusione in aree ad alto rischio e per la difficoltà di identificare e contattare tutte le persone potenzialmente esposte. La situazione è complicata dall’emergere in più zone, dalla scarsità di posti letto per l’isolamento dei pazienti e dall’assenza di terapie approvate per la variante coinvolta.

Dimensione del focolaio e rischi di diffusione

Le autorità della DRC hanno aggiornato i conteggi a 837 casi confermati e 196 decessi. A livello regionale, sono stati segnalati anche casi in paesi vicini: l’Uganda ha registrato 19 casi, di cui 14 tra persone provenienti dalla DRC, e 2 decessi. Esperti sul campo avvertono che potrebbero esserci molte aree con carenze di sorveglianza che nascondono la portata reale dell’epidemia.

Possibile portata rispetto a epidemie precedenti

Alcuni responsabili sanitari hanno messo in guardia che, se l’epidemia non verrà fermata rapidamente, «potrebbe essere peggiore» rispetto a quanto osservato in passato in West Africadove un focolaio precedente causò oltre 11.000 vittime. Queste proiezioni sottolineano come il potenziale di diffusione resti concreto finché non si chiudono le lacune ambientali e operative che permettono al virus di circolare.

Carenti capacità di tracciamento, isolamento e finanziamento

Le difficoltà pratiche sono molteplici: il tracciamento dei contatti non è completo e migliaia di persone potenzialmente esposte non sono state localizzate. Il direttore generale dell’Africa CDCJean Kaseya, ha dichiarato che mancano oltre 26.000 persone da tracciare, osservando che «The contact tracing is a major indicator and a major issue.» Questo dato evidenzia un rischio concreto che individui non monitorati possano continuare a trasmettere l’infezione.

Letti di isolamento e gestione dei casi

Un altro limite operativo è il numero ridotto di posti letto dedicati all’isolamento: sono disponibili solo 250 letti nelle province maggiormente coinvolte, cifra insufficiente per contenere un’epidemia in espansione. L’isolamento tempestivo è fondamentale perché i corpi delle persone decedute restano altamente infettivi e pratiche funerarie non protette possono amplificare la trasmissione.

Finanziamenti e tempi per un vaccino

Il finanziamento della risposta rimane critico: il continente ha raccolto meno di un quinto dei $518 million richiesti per potenziare misure di contenimento. Questa carenza economica preoccupa le autorità, tra cui il presidente Évariste Ndayishimiye, che ha evidenziato il gap di risorse. Inoltre, non esiste ad oggi un trattamento o un vaccino approvato per la specifica variante coinvolta; l’Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che potrebbe volerci fino a nove mesi per sviluppare un vaccino efficace.

Dichiarazioni chiave sul terreno

Operatori della Croce Rossa e funzionari internazionali hanno avvertito che l’epidemia non ha ancora raggiunto il picco e che la risposta umanitaria potrebbe richiedere tempo: Bruno Michon, operations manager della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha detto che «si teme che possa durare un anno per porre fine alla malattia». Sul piano epidemiologico, Olivier le Polain, epidemiologo dell’Organizzazione mondiale della sanità operante a Beni, ha sottolineato che «ci sono ancora molti blind spots in alcune aree ad alto rischio» e che la sorveglianza deve essere rafforzata.

La combinazione di numeri in crescita, contatti non tracciati, capacità di isolamento limitata e finanziamenti insufficienti crea uno scenario nel quale la rapida intensificazione degli interventi rimane essenziale. Fino a quando le lacune operative non saranno affrontate e finché non saranno disponibili strumenti terapeutici o vaccinali specifici, la minaccia di una diffusione più ampia resta concreta per la DRC e per i paesi vicini.