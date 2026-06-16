Michelle Hunziker e Elisabetta Canalis guidano i cambiamenti nei programmi Mediaset

Mediaset prepara grandi cambiamenti per i suoi programmi di punta. Michelle Hunziker e Ale & Franz sostituiranno Claudio Bisio e Vanessa Incontrada a Zelig, mentre Elisabetta Canalis prenderà il posto di Giulia Stabile a Tú sí que vales.

Il mondo dell’intrattenimento televisivo è in fermento con le novità in arrivo su Mediaset. Due programmi storici, Zelig e Tú sí que valesstanno per vivere una rivoluzione nei loro cast, con l’arrivo di nuovi volti pronti a conquistare il pubblico.

La presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti è attesa per l’8 luglio a Cologno Monzese, anche se la data non è ancora stata confermata.

Le indiscrezioni, tuttavia, si susseguono e promettono cambiamenti significativi per i programmi più amati del sabato sera.

Michelle Hunziker e Ale & Franz prendono il timone di Zelig

Dopo anni di successo con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, Zelig è pronto per una nuova era. A guidare il programma comico ci sarà Michelle Hunzikerreduce dal successo di Super Karaokeaffiancata dal duo comico Ale & Franz. La conduttrice svizzera e i due comici sono già noti al pubblico del Biscione, avendo collaborato in passato con il format.

La scelta di Hunziker e Ale & Franz non è casuale. Entrambi conoscono molto bene gli ingranaggi di Zelig: la prima lo ha già condotto al fianco di Bisio, mentre i secondi sono stati parte del cast comico per diverse stagioni. L’obiettivo è mantenere l’alta qualità dello show, che quest’anno ha festeggiato i suoi 30 anni di successo.

Elisabetta Canalis torna in tv con Tú sí que vales

Un altro cambiamento significativo riguarda Tú sí que valesil talent show di Canale 5. A partire da fine settembre, la conduzione sarà affidata a Elisabetta Canalische sostituirà Giulia Stabile, impegnata nel tour mondiale di Rosalía. Per la Canalis, si tratta di un ritorno in grande stile dopo un periodo lontano dai riflettori della televisione italiana.

Negli ultimi due anni, Elisabetta Canalis ha partecipato a poche trasmissioni, tra cui una puntata di GialappaShow con il Mago Forest, il game show Tilt – Tieni il tempo e il film Come far litigare mamma e papà. Ora, torna in prima linea con uno dei programmi più seguiti del sabato sera.

Affiancheranno la Canalis i confermatissimi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakaramentre la giuria resterà invariata con Maria De FilippiPaolo BonolisLuciana LittizzettoRudy Zerbi e Sabrina Ferilli come giurata del popolo.

Novità anche per C’è Posta per Te

Non solo Zelig e Tú sí que vales: anche C’è Posta per Te è pronto per qualche novità. Secondo le indiscrezioni, Maria De Filippi starebbe pensando di rispolverare un’idea già sperimentata in passato: dare spazio all’incontro tra un vip e una persona comune che ha avuto in qualche modo a che fare con il famoso. Una dinamica che potrebbe offrire al pubblico qualcosa di nuovo e coinvolgente.

Le novità in arrivo su Mediaset promettono di rinfrescare i programmi più amati del sabato sera, con l’arrivo di nuovi volti e idee innovative. Non resta che attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti per scoprire tutti i dettagli.