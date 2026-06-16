La Svizzera è la nazione designata per la firma del trattato tra USA e Iran, al cospetto di emissari di Qatar e Arabia.

Manca ormai sempre meno alla firma tra USA e Iran per il famigerato accordo che permetterà di riaprire lo stretto di Hormuz chiuso da fine febbraio e di permettere per almeno 60 giorni di avere una tregua dalla guerra che ha messo sottoscacco l’intero pianeta. Scopriamo quindi quando avverrà la fatidica firma e dove.

Usa e Iran, in cosa consiste l’accordo

Oltre alla riapertura dello stretto di Hormuz che permetterà nuovamente il transito delle navi che trasportano merci, incluso il greggio che quindi potrà tornare a circolare, anche se il passaggio in positivo per il costo del carburante si vedrà nel lungo periodo, vi sarà anche il no al nucleare iraniano.

Su questo fatto Donald Trump ha spinto molto per far sì che l’Iran non ricorra all’utilizzo della atomica e il raggiungimento dell’intesa è positvo anche sotto questo fronte.

Resta il problema legato ai bombardamenti israeliani in Libano, Hezbollah ha difatti minacciato di non voler firmare l’accordo nel caso non vengano interrotti gli attacchi dell’IDF, l’esercito di Israele.

La firma per l’accordo sarà venerdì, scoperto dove

E’ finalmente stato svelato il luogo dove avverrà la firma tra USA e Iran al cospetto di emissari arabi e qatarioti.

Il luogo designato è Burgenstock sulla montagna che domina il lago di Lucerna in Svizzera, nel pomeriggio di venerdì 19 giugno avverrà la firma che sancirà una tregua importante nel conflitto che è iniziato alla fine di febbraio ed ha portato tanti problemi a tutto il mondo.