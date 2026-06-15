Pace tentata tra Usa e Iran: accordo, riapertura dello Stretto di Hormuz e reazioni globali

Pace tentata tra Usa e Iran: accordo, riapertura dello Stretto di Hormuz e re...

Pace tentata tra Usa e Iran: accordo, riapertura dello Stretto di Hormuz e re...

Un memorandum d'intesa annunciato il 15 Jun 2026 segna un passo avanti verso la fine della guerra tra Stati Uniti e Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il Pakistan ha mediato l’intesa, Donald Trump ha confermato l’accordo con parole trionfali, mentre Teheran parla di cessate il fuoco su «tutti i fronti». Mercati e governi internazionali reagiscono con sollievo, ma permangono incertezze sul programma nucleare e sui dettagli dell’intesa.

Il 15 Jun 2026 è stato annunciato un memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran finalizzato a porre fine alle ostilità e a consentire la riapertura dello Stretto di Hormuz. L’intesa è stata resa pubblica dopo mediazione del primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e ha suscitato dichiarazioni trionfali da parte del presidente statunitense Donald Trumpche ha scritto: “The Deal with the Islamic Republic of Iran is now complete” e ha aggiunto “Congratulations to all!“, invitando le navi a riprendere la navigazione con lo slogan “Let the oil flow!“.

L’accordo è descritto nelle comunicazioni ufficiali come un punto di svolta che dichiara la fine delle ostilità “su tutti i fronti”; il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha infatti affermato che l’intesa mette fine alle operazioni belliche, includendo anche il teatro del Libano. Tuttavia, permangono questioni aperte relative ai termini finali delle negoziazioni, in particolare sul futuro del programma nucleare iraniano e sulla governance pratica dello Stretto di Hormuz.

Dettagli sull’intesa e aspetti procedurali a Ginevra

Il testo preparatorio di un memorandum d’intesa prevede la firma di un accordo a Ginevra e include passaggi che, secondo i comunicati di Teheran, attribuirebbero la gestione dello stretto ad “arrangiamenti iraniani“. Fonti governative iraniane hanno inoltre indicato che parte degli asset finanziari congelati potrebbero essere messi a disposizione come parte del processo negoziale, una misura che, se confermata integralmente, contribuirebbe a sbloccare risorse utili alle trattative.

Il presidente Trump ha rivendicato il risultato definendolo un “Great Deal” e dichiarando che lo Stretto sarà “permanentemente toll-free”; allo stesso tempo ha affermato che, in mancanza di un accordo nucleare definitivo, non esclude il ricorso a misure militari o a un ruolo di guardiania regionale americano, ipotizzando persino richieste economiche fino al 20% delle rendite dell’area come contropartita strategica.

Reazioni internazionali e impatto sui mercati

La notizia ha provocato un’immediata reazione positiva sui mercati asiatici: i principali indici di Tokyo e Seoul hanno registrato rialzi superiori al 5% nelle prime contrattazioni, mentre il prezzo del petrolio è sceso di oltre $3 al barile. Le autorità di paesi come Giappone e Australia hanno espresso apprezzamento per i passi verso la riapertura dello stretto, sottolineando l’importanza di restaurare la libertà di navigazione come condizione per stabilizzare i flussi energetici globali.

Il segretario generale dell’ONUAntónio Guterresha definito l’accordo un “passo critico” verso la riduzione delle tensioni regionali. Nel frattempo, esponenti statunitensi come il senatore Lindsey Graham hanno espresso preoccupazioni per la divergente interpretazione dell’accordo tra le delegazioni negoziali di Washington e Teheran, chiedendo trasparenza sui dettagli che saranno sottoposti al processo legislativo interno.

Effetti sul commercio energetico e tempi di normalizzazione

Gli esperti del settore ricordano che la sola firma di un memorandum non determina un ritorno immediato alla piena operatività: il ripristino delle rotte petrolifere e la normalizzazione delle assicurazioni di navigazione richiederanno tempo e verifiche sul campo. Il trasporto e la raffinazione risentono di processi logistici che possono impiegare settimane o mesi per tornare ai livelli precedenti alla crisi, una considerazione che ridimensiona l’impatto immediato della discesa dei prezzi.

Infine, diversi paesi europei hanno dichiarato la disponibilità a valutare la revoca di sanzioni legate al nucleare, condizionata a “passi chiari e verificabili” da parte di Teheran. Questa disponibilità è stata accompagnata dalla sottolineatura che l’Iran non deve acquisire armi nucleari, ribadendo la centralità delle verifiche internazionali nel percorso che seguirà la firma del memorandum.