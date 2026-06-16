Mondiali 2026: risultati, maglie contestate e le prime indicazioni dai gironi

Primo giro di partite ai Mondiali 2026: il Brasile impatta con il Marocco grazie a un guizzo di Vinicius, l’Australia batte la Turchia 2-0 con due contropiedi letali, la Scozia supera Haiti e l’Egitto è costretto a modificare la divisa per regolamento fifa.

La fase a gironi dei Mondiali 2026 ha offerto nelle prime giornate risultati inattesi, momenti emozionanti e anche polemiche legate alle divise nazionali. Tra pareggi che pesano, esordi amari e la conferma che la tattica difensiva ben organizzata può sovvertire i pronostici, il torneo si presenta subito ricco di spunti tecnici e narrativi.

Nel riepilogo di questa tornata entrano in scena nomi e allenatori di rilievo: dal Brasile di Carlo Ancelotti all’Australia di Tony Popovic, passando per la Turchia allenata da Vincenzo Montella e la Scozia che trova una vittoria storica.

In parallelo, la Fifa ha applicato regole sulle divise che hanno costretto alcune nazionali a rivedere simboli e stemmi.

Brasile-Marocco 1-1 e l’analisi di Ancelotti

Il debutto del Brasile ha dato meno certezze del previsto: il match contro il Marocco si è chiuso sull’1-1, con il gol del pari firmato da Vinicius che ha evitato la sconfitta alla squadra di Carlo Ancelotti.

L’allenatore ha sottolineato come la partita non sia iniziata bene, parlando di una squadra leggermente tesa e di transizioni avversarie difficili da controllare. Ancelotti ha ricordato che la Coppa del Mondo si costruisce partita dopo partita e che un solo incontro non definisce il percorso di una nazionale.

Il Marocco come avversario organizzato

Il Marocco ha mostrato grande organizzazione difensiva e capacità di sfruttare gli spazi nelle ripartenze, confermando il valore che lo portò a risultati importanti nelle competizioni internazionali recenti. Dal punto di vista del gioco, il Brasile ha faticato a imporre il pressing continuo e ha sofferto quando la fase di costruzione è stata forzata, favorendo le transizioni veloci degli avversari.

Australia-Turchia 2-0: contropiede e debacle per Montella

L’esordio della Turchia è stato segnato da una prestazione contratta e priva di incisività offensiva: l’Australia ha interpretato la partita con una strategia chiara, difesa organizzata a cinque e ripartenze fulminee che hanno fruttato due reti. Il primo gol è arrivato da un contropiede finalizzato da Nestor Irankundaclasse 2006, che ha sfruttato un errore di posizionamento della retroguardia turca. Il raddoppio di Metcalfe nella ripresa ha chiuso la partita e cancellato le velleità di rimonta.

Montella e la partita del possesso sterile

La Turchia ha mantenuto per lunghi tratti il possesso palla, ma senza creare concrete occasioni da rete: il gioco è stato spesso sterile contro il muro difensivo australiano. L’allenatore ha provato a cambiare inserendo giovani di talento per forzare i tempi, ma la strategia non ha prodotto il risultato sperato. Le scelte tattiche di Popovic hanno enfatizzato l’importanza di equilibri difensivi e transizioni rapide.

Scozia-Haiti 1-0 e la questione delle divise: Egitto senza stelle

La Scozia ha vinto 1-0 contro Haiti con una rete di McGinnsegnando la prima vittoria scozzese in un Mondiale dopo decenni. Haiti, tornata al torneo dopo molti anni, ha dato segnali di personalità nonostante la sconfitta e ha messo in difficoltà la formazione avversaria in più di un’occasione. A margine delle gare, la Fifa ha ribadito il regolamento secondo cui sulle casacche indossate durante il Mondiale possono comparire solo le stelle che rappresentano titoli mondiali: per questo motivo l’Egitto dovrà scendere in campo senza le sette stelle che celebrano i suoi successi in Coppa d’Africa.

Lo stesso principio aveva già interessato altre nazionali che avevano inserito simboli storici o ricordi nelle divise: le federazioni coinvolte hanno dovuto adeguarsi per rispettare le norme sui distintivi ammessi in manifestazioni ufficiali Fifa.

Nel prosieguo del torneo il calendario offre già sfide decisive: le prossime gare metteranno alla prova le reazioni di squadre come il Brasile e la Turchia e affronteranno temi tattici differenti, dal pressing alto all’efficacia delle ripartenze. Il verdetto sul valore reale delle formazioni arriverà con la successione delle partite, ma le prime giornate lasciano segnali chiari su solidità difensiva, gestione della pressione e rigidità tattica.