Tifosi iraniani manifestano al SoFi Stadium durante l’esordio ai Mondiali 2026

Centinaia di iraniani-americani hanno protestato fuori dal SoFi Stadium in occasione di Iran-Nuova Zelanda: bandiere con il leone, slogan contro la Repubblica islamica e una partita che è finita 2-2

La serata al SoFi Stadium di Los Angeles si è trasformata in una manifestazione politica oltre che in un evento sportivo: centinaia di persone appartenenti alla diaspora iraniana si sono radunate all’esterno e hanno continuato le proteste anche dopo il fischio finale della partita tra Iran e Nuova Zelandaterminata 2-2. I dimostranti hanno esposto in numero significativo la storica bandiera pre-rivoluzionaria con il leone e il sole e hanno scandito slogan contro il governo di Teheran.

Le proteste fuori dal SoFi Stadium e i simboli esposti

Già dalle ore precedenti all’ingresso dei tifosi nello stadio, gruppi organizzati e persone singole hanno allestito banchetti e capannelli: oltre a distribuire magliette e gadget con lo stemma storico, alcuni hanno venduto prodotti che ricordano le vittime delle repressioni avvenute durante manifestazioni interne all’Iran.

Sul piazzale antistante lo stadio la presenza è stata molto visibile, con cartelli e volantini e il ritornello più frequente: “Abbasso la Repubblica Islamica”. L’uso della bandiera con il leone, pur controverso e in alcuni contesti vietato, è stato massiccio: gli steward in tribuna hanno in diversi casi tollerato la sua presenza tra gli spalti.

Organizzazione della diaspora e messaggi politici

Molti partecipanti appartengono alla comunità iraniana stabilitasi nella zona di Westwood e nelle aree limitrofe di Los Angeles; alcuni hanno dichiarato che lo scopo della mobilitazione non era boicottare la nazionale ma sfruttare l’attenzione mediatica del Mondiale per chiedere cambiamenti a Teheran. A più riprese si sono viste persone con magliette riportanti i nomi di manifestanti uccisi nelle proteste in Iran, e striscioni che collegavano le rivendicazioni politiche alla memoria di quegli episodi.

Il match e il clima dentro lo stadio: tifosi divisi ma coinvolti

All’interno dell’arena, guardando la partita davanti a circa 70.000 spettatori, la scena è stata composita: fischi e applausi si sono intrecciati durante l’esecuzione dell’inno nazionale iraniano e nel corso dei momenti salienti del match. L’Iran ha recuperato due volte lo svantaggio e il risultato finale di 2-2 ha suscitato reazioni contrastanti tra chi è venuto esclusivamente per tifare la nazionale e chi invece è rimasto su una linea di protesta. L’esibizione di entrambe le bandiere, quella ufficiale della nazionale e quella pre-1979, ha reso evidente la spaccatura interna alla tifoseria.

Gol e momenti salienti della partita

Dal punto di vista sportivo, la Nuova Zelanda è passata in vantaggio due volte con una doppietta di Elijah Justmentre l’Iran ha risposto con le reti di Ramin Rezaeian e Mohammad Mohebiconfermando la capacità della squadra di rimontare sotto pressione. Il pareggio finale ha lasciato la situazione nel Gruppo G aperta, con tutte le compagini a pari punti dopo la prima giornata.

Contesto più ampio: eventi sportivi come palcoscenico politico

L’episodio di Los Angeles non è isolato nella storia recente: grandi manifestazioni sportive possono diventare vetrine per richieste politiche e per la visibilità delle comunità in diaspora. Qui, la scelta di protestare fuori dallo stadio e la presenza massiccia di simboli pre-rivoluzionari hanno evidenziato come il calcio possa fungere da calamita per messaggi che travalicano il puro agonismo. Allo stesso tempo, dentro l’impianto, si è vista una pluralità di reazioni che va dai fischi all’applauso, mostrando una tifoseria divisa tra orgoglio sportivo e dissenso politico.

La manifestazione è proseguita fino a notte fonda, con gruppi che hanno mantenuto la loro posizione e con altri spettatori che hanno preferito allontanarsi dopo la fine del match. L’episodio solleva questioni sulla gestione dell’ordine pubblico in occasione di eventi internazionali e sulla convivenza tra espressione politica e celebrazione sportiva in luoghi che attirano platee di diversa provenienza e sensibilità.