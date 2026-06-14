Hamilton vince il Gp di Spagna: emozioni e strategia perfetta

Lewis Hamilton ha vinto il Gp di Spagna a Barcellona, conquistando la sua prima vittoria con la Ferrari. Un trionfo emozionante che ha visto il pilota britannico dominare la gara con una strategia perfetta.

Il Circuit de Barcelona-Catalunya ha fatto da cornice a una giornata storica per Lewis Hamilton che ha conquistato la sua prima vittoria con la Ferrari. Un trionfo che ha emozionato i tifosi e che ha visto il pilota britannico dominare la gara con una strategia impeccabile e un passo gara eccezionale.

La gara è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena, tra cui il ritiro di Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli che hanno lasciato il campo aperto a Hamilton.

Il pilota britannico ha saputo approfittare delle circostanze, dimostrando ancora una volta la sua classe e la sua capacità di gestire le situazioni più complesse.

Una strategia perfetta e un po’ di fortuna

La Ferrari ha scelto una strategia aggressiva, optando per tre soste invece delle due previste dalla Mercedes. Questo ha permesso a Hamilton di approfittare della virtual safety car innescata dal ritiro di Fernando Alonso che ha dato una spinta decisiva al pilota britannico.

Con le gomme più fresche, Hamilton è diventato imprendibile, allungando costantemente il vantaggio su George Russell e Lando Norris che hanno completato il podio. Il pilota della Mercedes ha dovuto difendersi anche dal giovane compagno di squadra Antonelli, che ha dimostrato un passo superiore ma ha dovuto ritirarsi a pochi giri dal traguardo.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Al termine della gara, Hamilton ha espresso tutta la sua emozione: “Quando ero piccolo vedevo la Ferrari vincere in tv, quando correvo mi chiedevo cosa significasse vincere con questa macchina. Spero sia la prima di tante.“

Anche John Elkann presidente della Ferrari, ha voluto congratularsi con il pilota: “Bravo Lewis per la tua prima, grande vittoria con Ferrari: un momento emozionante e un risultato molto importante, che appartiene a tutta la squadra e a tutti i nostri tifosi.“

Non sono mancate le critiche alla Mercedes, con Toto Wolff che ha definito inaccettabile il ritiro di Antonelli, un problema di affidabilità che ha pesato pesantemente sul risultato finale.

La classifica e i riflessi sul campionato

Con questa vittoria, Hamilton si avvicina ulteriormente a Andrea Kimi Antonelli in classifica, consolidando la sua posizione di leader del campionato. La Ferrari dimostra di essere una squadra competitiva, capace di lottare per la vittoria in ogni circostanza.

La gara ha visto anche il ritorno in zona punti di Max Verstappen e Oscar Piastri che hanno chiuso rispettivamente quarto e quinto. Un risultato importante per la Red Bull e la McLaren che continuano a dimostrare il loro potenziale.

Una vittoria che resterà nella storia e che promette di aprire un nuovo capitolo per il pilota britannico con la Rossa.