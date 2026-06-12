Tensioni tecniche in Formula 1, sei anni di ONESporter e la selezione dei cento più influenti dello sport

Tensioni tecniche in Formula 1, sei anni di ONESporter e la selezione dei cen...

Tensioni tecniche in Formula 1, sei anni di ONESporter e la selezione dei cen...

Tre aggiornamenti dal panorama sportivo: la FIA riapre il dossier sull’ADUO dopo i dubbi della Red Bull, ONESporter festeggia sei anni di crescita come piattaforma per allenatori e atleti, e una nuova classifica internazionale include poche figure dell’atletica.

Il mondo dello sport nelle ultime settimane è stato segnato da episodi diversi ma ugualmente rilevanti: una verifica tecnica che potrebbe cambiare le regole degli aggiornamenti in Formula 1, l’anniversario di una piattaforma digitale nativa per lo sport invernale e una classifica internazionale che mette in luce la scarsa rappresentanza dell’atletica. Ciascun episodio parla di equilibrio, visibilità e regole — tecniche o culturali — che influenzano performance e sviluppo.

La revisione FIA sull’ADUO dopo i dubbi della Red Bull

La Federazione internazionale ha deciso di riaprire il dossier relativo al primo periodo di valutazione dell’ADUOil meccanismo che misura la potenza della ICE (motore a combustione interna) e determina l’assegnazione delle possibilità di aggiornamento alle power unit. La mossa è scaturita da una richiesta di chiarimenti avanzata dalla Red Bullsorpresa dall’esito che indicava il suo motore come punto di riferimento della griglia.

Nei controlli verranno riesaminati i dati raccolti nelle prime cinque gare e verificati i sensori di potenza installati sulle vetture: si parla di un processo di verifica tecnico che dovrebbe durare tra i sette e i dieci giorni. I risultati preliminari — comunicati ai team — mostravano la Red Bull come riferimento, con Mercedes indietro tra il 2% e il 4%, mentre FerrariAudi e Honda oltre il 4% di gap.

Se confermati, questi numeri condizionerebbero la possibilità di introdurre aggiornamenti tecnici e quindi l’andamento sportivo della stagione.

Il paradosso regolamentare della misurazione

Il cuore del problema è che l’ADUO misura solo la potenza dell’ICE, mentre il regolamento consente al costruttore qualificato di aggiornare anche componenti elettriche come la batteria e la MGU-K. Questo crea un disequilibrio praticochi risulta primo nella sola lettura dell’ICE potrebbe non essere il più avvantaggiato nella power unit complessiva, eppure le opportunità di sviluppo verrebbero assegnate in base a quel parametro parziale.

Il problema era in parte previsto quando i costruttori scelsero di mantenere il sistema semplice, evitando l’inclusione di parametri complessi come pressioni del turbo o temperature del plenum. Tuttavia, la semplicità rischia ora di generare distorsioni strategiche: chi è in testa potrebbe ritardare l’introduzione di proprie evoluzioni per preservare il vantaggio e limitare le chance degli avversari, trasformando l’ADUO in uno strumento che influenza anche le scelte temporali degli aggiornamenti.

ONESporter compie sei anni: dalla traccia sulla neve alla piattaforma globale

La piattaforma nata come risposta a un problema pratico nello sci alpino arriva al sesto anno di attività con numeri significativi: circa 6mila utenti registratidi cui 2mila coach attivi e 3mila atleti, e oltre 12mila download. Fondata da Andrea Lazzarol’app ha trasformato in digitale quel mosaico di appunti, file e messaggi che spesso rendeva difficile la gestione della performance nello sci e in altri sport invernali.

ONESporter ha progressivamente integrato funzioni per mettere in connessione pianificazioneallenamentofeedback e dati tecnici: video, GPS, test fisici e metriche da wearable convivono ora in un unico flusso informativo. Tra gli utilizzatori si segnalano atleti di livello internazionale come Mattia Casse e Lucia Dalmassooltre a numerosi club e team.

Verso un ecosistema più integrato

La mission dichiarata è rendere la performance più trasparente attraverso l’integrazione fra dati manuali e dati acquisiti automaticamente dai dispositivi: l’obiettivo è supportare decisioni più consapevoli per coach e atleti, specialmente in discipline dove informazione video, carico di lavoro e percezione soggettiva restavano separati. Il percorso non è concluso: gli sviluppatori parlano di ulteriori aggiornamenti e funzionalità in arrivo per rendere l’ecosistema ancora più completo.

La ristretta presenza dell’atletica nella classifica dei cento più influenti

Una recente graduatoria che seleziona cento figure influenti del mondo dello sport ha acceso il dibattito per la limitata rappresentanza dell’atleticacon soltanto quattro nomi inclusi. Tra questi compaiono atleti come la mezzofondista statunitense Nikki Hiltz e il campione dell’asta Mondo Duplantisinsieme a un innovatore della maratona citato per un risultato storico e a una leader femminile del mezzofondo.

Parallelamente, molti grandi protagonisti dell’atletica non figurano nella lista, suscitando discussioni sulla selezione e sul peso mediatico attribuito a discipline diverse. Assenze rilevanti comprendono maratoneti, campioni olimpici e primatisti che continuano però a essere determinanti per la popolarità e lo sviluppo della corsa su scala mondiale.

Queste tre storie, pur diverse per natura — tecnica regolamentare, innovazione digitale e rappresentanza mediatica — mettono in comune un tema: la tensione tra metriche ufficiali e percezione reale della performance. Che si tratti di sensori su una power unit, di dati aggregati in una app o di nomine in una lista internazionale, il risultato finale dipende sempre dalle regole, dai numeri e dalla capacità di interpretare correttamente informazioni complesse.