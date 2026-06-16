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Iacono, “a Ravenna un’infrastruttura strategica per l’economia circolare del Paese”

Iacono, “a Ravenna un’infrastruttura strategica per l’economia circolare del Paese”

Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera, evidenzia il valore industriale e ambientale del nuovo Comparto Ambientale di Ca’ Ponticelle, nato dalla collaborazione tra Hera ed Eni. Il progetto rafforza la capacità di gestione dei rifiuti speciali e introduce tecnologie avanzate per il...

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Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera, evidenzia il valore industriale e ambientale del nuovo Comparto Ambientale di Ca’ Ponticelle, nato dalla collaborazione tra Hera ed Eni. Il progetto rafforza la capacità di gestione dei rifiuti speciali e introduce tecnologie avanzate per il recupero di materia ed energia, contribuendo a ridurre il ricorso alle discariche e l’esportazione dei rifiuti.

Un investimento che consolida il ruolo di Ravenna come hub di riferimento per l’economia circolare e per lo sviluppo sostenibile del sistema produttivo del Centro-Nord Italia.

https://www.youtube.com/watch?v=qycq5k6xpl0

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