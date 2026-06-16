Home > Video > Ricci (Eni): “A Ravenna un modello di rigenerazione industriale per la tran...

Ricci (Eni): “A Ravenna un modello di rigenerazione industriale per la transizione ecologica”

Ricci (Eni): “A Ravenna un modello di rigenerazione industriale per la transizione ecologica”

In occasione dell’inaugurazione del nuovo Comparto Ambientale di Ca’ Ponticelle, Giuseppe Ricci di Eni evidenzia il valore strategico di un progetto che unisce bonifica, innovazione e sostenibilità. Grazie a un investimento di 100 milioni di euro, un’ex area industriale è stata trasformata i...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

In occasione dell’inaugurazione del nuovo Comparto Ambientale di Ca’ Ponticelle, Giuseppe Ricci di Eni evidenzia il valore strategico di un progetto che unisce bonifica, innovazione e sostenibilità. Grazie a un investimento di 100 milioni di euro, un’ex area industriale è stata trasformata in un polo dedicato all’economia circolare, al recupero dei rifiuti e alle energie rinnovabili.

Un intervento che rafforza il ruolo di Ravenna come hub nazionale della transizione energetica e della rigenerazione industriale.

https://www.youtube.com/watch?v=xjE_hV6FxgU

Mondiali 2026LIVE

In diretta

Francia
00LIVE · Girone I
Senegal

Prossime partite

Domani
Iraq
00:00CESTGirone I
Norvegia
Argentina
03:00CESTGirone J
Algeria
Austria
06:00CESTGirone J
Giordania
Portogallo
19:00CESTGirone K
RD Congo

Risultati

Oggi
Iran
22FT · Girone G
Nuova Zelanda
Arabia Saudita
11FT · Girone H
Uruguay
lun 15 giu
Belgio
11FT · Girone G
Egitto
Spagna
00FT · Girone H
Capo Verde
Aggiornato 22:20 CEST