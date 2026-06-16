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Grossi, “da Ca’ Ponticelle un modello replicabile di economia circolare e recupero ambientale”

Grossi, “da Ca’ Ponticelle un modello replicabile di economia circolare e recupero ambientale”

Paolo Grossi, amministratore delegato di Eni Rewind, illustra la visione che ha portato alla nascita del nuovo Comparto Ambientale di Ravenna, realizzato attraverso il recupero dell’area dismessa di Ca’ Ponticelle. Al centro del progetto, il trattamento dei rifiuti industriali, il recupero dei t...

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Paolo Grossi, amministratore delegato di Eni Rewind, illustra la visione che ha portato alla nascita del nuovo Comparto Ambientale di Ravenna, realizzato attraverso il recupero dell’area dismessa di Ca’ Ponticelle. Al centro del progetto, il trattamento dei rifiuti industriali, il recupero dei terreni contaminati e la valorizzazione delle risorse secondo i principi dell’economia circolare.

Un investimento da 100 milioni di euro che punta a coniugare sostenibilità, innovazione e competitività industriale, contribuendo a ridurre il deficit impiantistico nazionale nella gestione dei rifiuti speciali.

https://www.youtube.com/watch?v=EnUueFwhz08

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