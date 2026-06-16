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Austria-Giordania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Austria-Giordania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Esordio ai Mondiali 2026 per l'Austria. La Nazionale allenata da Ralf Rangnick, fresco di no al Milan, sfida la Giordania - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del girone J della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà allo stad...

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(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per l’Austria. La Nazionale allenata da Ralf Rangnick, fresco di no al Milan, sfida la Giordania – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del girone J della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà allo stadio Bay Area di San Francisco. 

 

La sfida tra Austria e Giordania è in programma mercoledì 17 giugno alle 6 della mattina italiana.

Ecco le probabili formazioni: 

Austria (4-2-3-1): Schlager; Laimer, Lienhart, Danso, Alaba; Schlager, Seiwald; Schmid, Gregortitsch, Sabitzer; Arnautovic. All. Rangnick 

Giordania (3-4-3): Abulaila; Al-Arab, Obaid, Nasib; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Tamari, Olwan, Al-Fakhouri. All. Sellami 

 

Austria-Giordania sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv.

Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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