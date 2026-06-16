Campo largo convoca due tappe a luglio, Renzi chiarisce la sua posizione

Un gruppo di leader politici del centrosinistra ha mostrato compattezza pubblicando una foto che li ritrae attorno a un tavolo e annunciando due appuntamenti per luglio. Il messaggio condiviso parla chiaro: “Al lavoro” per strutturare un programma comune e portare le istanze del campo largo nelle piazze, con date già segnalate per 8 e 15 luglio.

La scena dell’incontro ha però messo in evidenza anche una mancanza: l’assenza di Matteo Renzi. Il leader di Italia viva ha scelto di rispondere pubblicamente, spiegando che la sua non presenza non è frutto di un dissapore ma di una differente collocazione politica e di metodo.

Gli incontri di luglio: obiettivi e modalità annunciate

Il gruppo guidato da Elly SchleinGiuseppe ConteNicola Fratoianni e Angelo Bonelli ha reso noto che i prossimi due appuntamenti, il 8 e il 15 lugliosaranno occasioni pubbliche per confrontarsi con i cittadini e definire un programma condiviso. L’idea è di tenere iniziative in piazza, prevedendo almeno una tappa nel Nord e una nel Sud del Paese, per mettere a disposizione degli elettori proposte concrete e un percorso politico visibile.

Nel post che accompagna la foto sul web campeggia lo slogan “Al lavoro. Per cambiare l’Italia”una formula che riassume l’intento di trasformare l’incontro tra leader in un processo partecipato. L’uso di immagini condivise simultaneamente sui profili dei protagonisti serve a comunicare unità di scopo e volontà di marciare insieme verso le prossime politiche.

La replica di Matteo Renzi e il posizionamento riformista

Di fronte alle chiamate e alle domande della stampa, Matteo Renzi ha pubblicato una risposta su X per chiarire la propria posizione. Renzi ha osservato che non c’è motivo di essere “arrabbiati” per l’assenza dalla foto: ha detto testualmente che “Non siamo in quella foto” e ha spiegato che la sua formazione non appartiene al gruppo di sinistra-sinistra che viene ritratto nella foto.

Il ragionamento di Renzi ruota sull’importanza di una componente riformista nel campo progressista: a suo avviso, senza questa componente la sinistra rischia di restare insufficiente a vincere e insufficiente a governare. Tuttavia, ha aggiunto che davanti alla prospettiva di un governo guidato da Giorgia MeloniMatteo Salvini e Roberto Vannacci è comunque opportuno cercare un’alleanza programmatica per contrastare quella possibile maggioranza.

Un impegno fino alla fine e limiti di identità

Renzi ha sottolineato la disponibilità a negoziare sui contenuti con altre forze del centrosinistra: “Ci proverremo, fino alla fine”ha scritto, precisando però che il suo spazio politico non sarà mai assimilabile a quello ritratto nella foto con Schlein, Bonelli, Conte e Fratoianni — “Non saremo mai come i protagonisti di questa foto”ha detto.

Questo posizionamento conferma una doppia strategia: da un lato mantenere una differenziazione identitaria rispetto all’area di sinistra più tradizionale; dall’altro favorire accordi pragmatici sui contenuti per impedire il ritorno di una coalizione di centrodestra che Renzi ha definito come la peggiore destra che l’Italia abbia mai avuto.

Dati di consenso che condizionano le scelte

I numeri dei sondaggi giocano un ruolo decisivo nelle valutazioni strategiche. Secondo l’ultima rilevazione citata, una possibile alleanza composta da PdMovimento 5 stelleAlleanza Verdi e Sinistra e Italia viva raggiungerebbe il 45,9% dei consensi, mentre il centrodestra si attesterebbe al 41,8%. Elemento potenzialmente determinante è il 5,3% attribuito a Futuro Nazionale di Roberto Vannacciche potrebbe ribaltare gli equilibri se confluisse nella coalizione di governo.

Questi numeri spiegano l’urgenza di definire alleanze e programmi: una differenza di pochi punti percentuali può decidere la maggioranza parlamentare, rendendo ogni scelta di posizionamento e ogni dialogo tra leader determinante per lo scenario politico nazionale.

Nel complesso, l’immagine pubblica dell’incontro e la replica di Renzi mostrano due esigenze parallele: da una parte costruire un percorso collettivo e visibile verso le prossime elezioni, dall’altra preservare identità politiche e linee programmatiche che possano attrarre un elettorato più ampio e orientato al riformismo. Il confronto tra queste esigenze guiderà le mosse nella fase successiva.