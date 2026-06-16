Nancy Brilli punta il dito contro Elena Sofia Ricci: la verità sul triangolo amoroso

Nancy Brilli è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e ha riaperto una vecchia polemica con Elena Sofia Ricci. Durante la trasmissione, l’attrice ha parlato apertamente della sua vita sentimentale, soffermandosi su alcune relazioni importanti e lanciando alcune frecciatine che hanno subito acceso il dibattito.

Tra i temi affrontati, Nancy Brilli ha parlato del suo matrimonio con Massimo Ghinidefinendolo breve ma intensoe del suo rapporto con Luca Manfredicon cui ha avuto il figlio Francesco.

Ma è stato il riferimento velato a Elena Sofia Ricci a catturare l’attenzione del pubblico.

La frecciatina a Elena Sofia Ricci

Durante l’intervista, Nancy Brilli ha parlato delle sue preferenze sentimentali, escludendo l’idea di frequentare persone molto più giovani. Ha poi aggiunto: “Divorziato o vedovo va bene tutto, l’importante è che non ci sia un’altra signora, una donna che racconta balle.

Perché se la storia è finita è finita. E chi vuole intendere intenda. E non parlo più.”

Le parole di Nancy Brilli hanno subito fatto pensare a Elena Sofia Ricci, che in passato ha accusato l’attrice di averle rubato il marito, Luca Damiani. Durante un’intervista a Belve nel, Elena Sofia Ricci aveva raccontato della fine del suo matrimonio con Damiani, durato solo un anno, e del presunto tradimento da parte di Nancy Brilli.

Le due versioni a confronto

Elena Sofia Ricci aveva dichiarato: “L’ho vissuto come il tradimento di un’amica. Luca e io eravamo in crisi. Ci sta che lei si possa essere presa una sbandata per lui, perché all’epoca era un bellissimo ragazzo. A me una cosa ha fatto molto male e mi è dispiaciuta, è che lei tutte le sere veniva a cena con me a piangere sulla mia spalla perché era in crisi con il suo fidanzato, ha fatto tutto questo teatrino e poi buonanotte ed è andata col mio marito.”

Nancy Brilli, però, ha dato una versione diversa dei fatti. Durante la sua ospitata a Belve nel 2026, ha specificato che Luca ed Elena erano già separati quando lei ha iniziato a frequentarlo: “Erano già ex, non vivevano insieme e parlavano molto male l’uno dell’altra. Però io nonostante tutto ho chiesto scusa. Inoltre non è affatto vero che lei era tra le mie migliori amiche.”

La ‘belvata’ e le provocazioni

Elena Sofia Ricci, durante l’intervista a Belveha anche lanciato una provocazione a Nancy Brilli: “La belvata l’ho fatta con Nancy. Prima serie di Che Dio Ci Aiuti, io ero nel mio camerino vestita da suora e stavo mangiando. C’era la televisione accesa e a un certo punto è apparsa un’intervista a Nancy e le chiedono ‘ma c’è un ruolo che le piacerebbe fare? un sogno?’ e lei ‘il mio sogno è quello di fare una suora’. E io tutta vestita da suora ho fatto. tiè beccati questa, tu mi hai fregato il marito e io ti ho fregato la parte.”

Le due attrici, quindi, hanno versioni diverse della stessa storia, ma una cosa è certa: le due dive non sono più amiche. La polemica, riaperta dalle dichiarazioni di Nancy Brilli a La Volta Buonaha nuovamente acceso i riflettori su una vicenda che risale a diversi anni fa.