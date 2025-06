Succede tutto nel giro di poche ore. Claudio Amendola, cuore pulsante dei Cesaroni, si lascia andare a dichiarazioni pungenti. Parla di chi ha voltato le spalle alla nuova stagione della serie.

Claudio Amendola riaccende i riflettori su I Cesaroni, ma Elena Sofia Ricci non resta in silenzio

Il celebre attore e regista romano Claudio Amendola non le manda di certo a dire: “Sono tutti attori che ci hanno detto: ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo’”.

Il tono? Tagliente. Il messaggio? Chiaro. Tra i nomi che, secondo lui, avrebbero detto no al ritorno: Max Tortora, Alessandra Mastronardi e lei, Elena Sofia Ricci. La “sua” Lucia, la compagna di Giulio.

E Ricci, che nel frattempo gira la terza stagione de I casi di Teresa Battaglia, non resta in silenzio. Niente interviste. Nessuna replica formale. Solo una frase, postata su Instagram, che dice tutto senza dirlo apertamente: “Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancor prima di amarti ti rispetta”. Coincidenza? Difficile crederlo. Il tempismo è perfetto. Le parole scelte ancora di più. È come se avesse risposto a quella frase tagliente, ma con il suo stile: elegante, sottile, un po’ velenoso.

Tensioni per il cast dei Cesaroni: Claudio Amendola e l’assenza di Elena Sofia Ricci

Intanto, mentre le polemiche serpeggiano, I Cesaroni 7 prende forma. Le riprese sono partite ad aprile a Roma. Claudio Amendola non è solo davanti alla macchina da presa: stavolta dirige anche tutta la baracca. Fa tutto lui. Regista, protagonista, capitano di un progetto che cerca di risvegliare un po’ di nostalgia nei fan storici. Ma non sarà facile, soprattutto con l’assenza di volti amati come quello di Elena Sofia Ricci.

Il cast si è comunque arricchito di due nuovi nomi noti: Ricky Memphis e Lucia Ocone. Un tentativo, forse, di equilibrare le assenze. Ma il dubbio resta: senza i personaggi storici, sarà davvero Cesaroni? Mediaset trasmetterà la nuova stagione su Canale 5 nel 2026, anche se la data esatta è ancora un mistero. E chissà se, nel frattempo, i botta e risposta tra Amendola e gli “ex” continueranno. Oppure si spegneranno, come certi amori finiti male.