Questa sera, martedì 19 maggio 2026, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip. Chi vincerà? Ecco i favoriti secondo i bookmaker.

Grande Fratello Vip 2026: questa sera la finale

Ancora poche ore e sapremo chi vincerà il Grande Fratello Vip 2026. Subito dopo la “Ruota della Fortuna”, su Canale 5 andrà in onda la finale del reality show.

Al momento sono cinque i finalisti, ovvero Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo Raul Dumitras e Adriana Volpe. Ne manca ancora uno che sarò deciso subito dal televoto: a sfidarsi Renato Biancardi e Raimondo Todaro. Ma ecco le quote dei bookmaker.

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 2026? I favoriti secondo i bookmaker

Come detto questa sera andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 2026. Secondo i bookmaker sono due le concorrenti accreditate per la vittoria finale, ovvero Alessandra Mussolini e Antonella Elia. La prima su Sisal ed Eurobet è quotata a 2.75, la seconda invece a 3. Molto più distanti gli altri. Su Sisal Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Raimondo Todaro e Adriana Volpe sono tutti e quattro quotati a 7.50.

Su Eurobet invece abbiamo:

Raul Dumitras quotato a 7;

Lucia Ilardo a 8;

Raimondo Todaro a 9;

Adriana Volpe a 13.

Per Todaro ricordiamo che non è ancora sicura la finale, in quanto è al televoto con Renato Biancardi, il meno quotato: su Sisal a 33.00, su Eurobet a 41.00.