Attimi di discussione accesa tra Renato e Lucia che si devono ritrovare in vista della finalissima, scopriamo a che punto è la relazione tra i due concorrenti del reality.

Il GF VIP si sta avvicinando alle battute finali e dopo la vittoria al televoto Renato Biancardi resta all’interno della casa e quindi può continuare il proprio percorso alla ricerca della vittoria, percorso che nell’ultimo periodo ha visto Lucia e i sentimenti dell’uomo al centro nella speranza di costruire un legame serio dentro la casa.

Lo striscione per Lucia ed i dubbi di Renato

Dopo aver confermato la sua presenza all’interno del Reality Renato ha visto lo striscione scritto dai fan di Lucia e fatto recapitare tramite un volo aereo sopra le teste degli inquilini.

Nello striscione si invitava qualcuno – proprio Renato – a smettere di fingere di recitare all’interno della casa per ottenere una scorciatoia verso la vittoria.

Questo messaggio ha lasciato dei dubbi nel ragazzo.

Dubbi che sono emersi immediatamente ed hanno richiesto un confronto diretto con Lucia per dimostrarle quale sia la reale posizione all’interno del rapporto tra i due.

Confronto basato su sincerità e rispetto

Lucia dal canto suo teme la posizione di Renato ed in particolare la sua più grande paura è che la relazione tra i due possa terminare una volta concluso il reality.

Lei infatti ha chiesto a Renato se fuori ci sia un’altra donna e lui le ha risposto che non c’è nessun’altra fuori dal gioco e che lui con lei è stato sincero dal principio.

Nonostante la diffidenza il discorso è continuato e dopo uno scambio duro dove Renato ha ammesso ancora una volta la sua posizione chiara e nitida, come riporta Comingsoon.it i due si sono riappacificati, mostrando alle telecamere baci e abbracci, segno di un momento di stasi ritrovata, viatico perfetto verso la finalissima.