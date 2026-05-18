Il Grande Fratello VIP si avvicina alla sua puntata conclusiva difatti domani 19 maggio si terrà la finalissima che stabilirà il vincitore dell’attuale edizione che ha regalato colpi di scena e battaglie inattese capaci di infiammare il pubblico via social, pubblico vero ago della bilancia per trovare il vincitore assoluto.

Chi sono i finalisti sicuri e quelli in dubbio

Il Grande Fratello VIP arriva alla sua tappa conclusiva per l’edizione 2026 con 5 finalisti sicuri ed il sesto che uscirà da una battaglia di voti dove il giudice sarà il pubblico, colui che stabilirà anche la vittoria finale.

I finalisti sicuri sono: Antonella Elia, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini.

Il sesto ed ultimo finalista uscirà dallo scontro tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro.

I sondaggi ed il favorito per il successo

Dei sette inquilini in campo per questa vittoria ognuno ha avuto il proprio ruolo nel catalizzare l’attenzione del pubblico, chi è sempre stata al centro dei discorsi, come Antonella Elia, chi invece è stata più equilibrata, come Adriana Volpe, chi ha sfruttato la propria sensibilità abbinata alla giovinezza come Lucia Ilardo, altri che sono rimasti in piedi come Raul Dumitras.

Per i due in ballottaggio, Renato Biancardi che è cresciuto nel corso del tempo e ha trovato sempre più spazio. Raimondo Todaro inizalmente più “fumantino” nelle ultime settimane si è calmato e spera di trovare un posto nella finalissima.

Ora appuntamento ovviamente alla finalissima in programma domani 19 maggio con appuntamento su Canale 5 a partire dalle 21:20.