Amici 25: Lorenzo Salvetti trionfa tra premi, contratti e polemiche

Domenica 17 maggio 2026 la finale di Amici 25 ha incoronato Lorenzo Salvetti: tra montepremi, premi speciali e opportunità internazionali, la serata ha regalato sorprese e discussioni

La finale di Amici 25 andata in onda Domenica 17 maggio 2026 si è chiusa con una sorpresa che ha acceso il dibattito: il cantante Lorenzo Salvetti ha conquistato la coppa assoluta. In uno svolgimento ricco di colpi di scena, il cantautore ha portato a casa il principale montepremi del programma, mentre altri concorrenti hanno ottenuto riconoscimenti economici e opportunità professionali di rilievo.

Questa serata non è stata solo una premiazione, ma anche un punto di svolta per le carriere dei finalisti.

La vittoria finale e il momento decisivo

Il confronto conclusivo ha visto Lorenzo imporsi nel testa a testa decisivo contro il ballerino favorito, in una scelta che ha diviso il pubblico sui social.

Il cantante, visibilmente emozionato, ha ringraziato la produzione e i colleghi definendo l’esperienza come unica; il premio principale assegnato durante la serata è stato presentato sul palco da chi lo ha preceduto nel corso precedente del talent. Questo esito ha rilanciato discussioni sul valore attribuito a generi diversi all’interno di un talent show e sulle aspettative del pubblico rispetto al vincitore.

Il duello conclusivo

Il momento culminante della serata è stato il confronto tra il cantante e il ballerino rimasto in corsa: la scelta del vincitore ha sancito una preferenza per il percorso musicale del concorrente. In molti hanno commentato l’esito come una sorpresa, ma la giuria popolare e le dinamiche del televoto hanno determinato l’esito finale. Il premio in palio per il vincitore maggiore è stato consegnato come gettoni d’oro, un rituale consolidato del programma che aggiunge un valore simbolico alla cifra monetaria.

I premi economici e la ripartizione

La finale non ha assegnato solo la coppa: sono stati distribuiti diversi premi in denaro e riconoscimenti speciali. Secondo il riepilogo ufficiale reso pubblico dopo la puntata, Lorenzo Salvetti ha ricevuto complessivamente 157mila euro in gettoni d’oro, mentre Emiliano Fiasco ha ottenuto premi che portano il totale a 87mila euro. Al ballerino Alessio Di Ponzio sono andati 57mila euro, e ai concorrenti eliminati nella finale come Angie, Elena e Nicola sono stati assegnati premi di sostegno da 7mila euro ciascuno. Questa distribuzione evidenzia come il programma combini il riconoscimento artistico con un concreto supporto economico.

Premi speciali e riconoscimenti tecnici

Durante la serata sono stati consegnati anche premi specifici: il Premio della Critica è stato assegnato a Emiliano, che si è aggiudicato la relativa somma di denaro, mentre altri riconoscimenti come il premio Unicità hanno ulteriormente incrementato la cifra totale a vantaggio di alcuni finalisti. Le radio hanno scelto di premiare Angie, mentre un premio collettivo messo in palio dagli sponsor ha garantito a tutti i sei finalisti un riconoscimento di valore economico e simbolico. Queste targhe e assegni funzionano spesso come passaggi di qualità per le carriere successive.

Contratti, stage e opportunità internazionali

Oltre al denaro, la puntata ha sancito l’assegnazione di contratti e stage che aprono prospettive concrete per i vincitori e per gli esclusi dalla finale: per i danzatori sono stati previsti ingaggi e stage presso realtà di prestigio internazionale. A Emiliano sono stati proposti incarichi con istituzioni come l’American Ballet e il Pôle Rosella Hightower, mentre per Nicola è arrivata un’opportunità a Miami e un periodo con il New English Ballet Theatre; a uno dei partecipanti è stata inoltre offerta una borsa di studio alla Alvin Ailey, a testimonianza dell’attenzione rivolta alla professionalizzazione dei giovani danzatori.

Per i cantanti: majors e uscite discografiche

I cantanti finalisti, oltre al montepremi, riceveranno anche offerte discografiche: le case major hanno già predisposto contratti e l’uscita di EP per i primi mesi successivi alla finale, con pubblicazioni previste tra maggio e giugno 2026. Questo tipo di accordi rappresenta per molti la massima ricompensa in termini di visibilità e lavoro concreto in ambito musicale, trasformando la partecipazione televisiva in un vero e proprio trampolino professionale.

I protagonisti della serata e le squadre

La finale ha visto sul palco sei allievi selezionati dalle squadre: per il team “Zerbi-Cele” sono arrivati in finale Elena D’Elia (canto) e i ballerini Emiliano Fiasco e Nicola Marchionni; il team “Petti-Lo” ha schierato Alessio Di Ponzio per il ballo; il team “Peppa-Cucca” ha portato Lorenzo Salvetti per il canto, con Angie eliminata al ballottaggio. Ognuno di loro ha ricevuto attestazioni, stage o premi che possono segnare il passo successivo della carriera, dal palco televisivo agli enti internazionali di formazione e alle case discografiche.

La serata si è conclusa con parole di incoraggiamento e con l’invito a vivere questa esperienza come un punto di partenza: ospiti e vincitori hanno ricordato come il percorso dentro e fuori dalla scuola rappresenti una palestra professionale intensa. In questo senso, Amici 25 ha offerto non solo un trofeo, ma un pacchetto di opportunità concrete che potrebbero influenzare il futuro artistico dei protagonisti.