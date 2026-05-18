Chi ha vinto Amici ieri sera? La proclamazione del vincitore e il riassunto d...

Chi ha vinto Amici ieri sera? La proclamazione del vincitore e il riassunto d...

Ieri sera, domenica 17 maggio 2026, è andata in onda la finalissima del talent show Mediaset: ecco come è andata.

Ieri sera, domenica 17 maggio 2026, è andata in onda la finale di Amici 25, in prima serata su Canale 5. Ecco il nome del vincitore di questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

Amici 25, cosa è successo nella finale? Il riassunto

Una finale emozionante e ricca di colpi di scena quella di ieri sera, domenica 17 maggio 2026, di Amici 25.

Prima di tutto c’era da decidere chi, tra Angie e Lorenzo, sarebbe stato il quinto finalista, che si sarebbe aggiunto a Nicola, Alessio, Emiliano ed Elena. I due cantanti si sono sfidati su tre pezzi, a giudicarli il televoto. Il pubblico da caso ha scelto come quinto finalista Lorenzo. Tra sfide, emozioni, paure, in quanto Emiliano si è sentito poco bene, con la De Filippi che ha poi rassicurato tutti, è stata una finale davvero indimenticabile.

Ma, chi ha vinto?

Amici 25, chi ha vinto ieri sera? Il nome del vincitore

A contendersi la vittoria finale di Amici 25 si sono ritrovato alla fine Alessio e Lorenzo. Un testa a testa ricco di emozioni sino alla fine. Prima di tutto Maria De Filippi ha proclamato il vincitore del Premio della Critica, ovvero Emiliano, ad Angie invece il premio delle radio.

Finalmente il momento tanto atteso, chiuso il televoto è il momento di annunciare il vincitore di Amici 25. Si tratta di… Lorenzo Salvetti! 18 anni, cantante e polistrumentista che vive a Verona. Alessio invece ha vinto nel circuito della danza.