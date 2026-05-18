Gli italiani devono riscoprire il legame con la natura

Parma, 18 mag. – Il legame tra gli italiani e la natura è più centrale e consapevole, ma inevitabilmente complesso. Una connessione che genera speranza in un futuro positivo, ma che ha bisogno di essere vissuta in modo più profondo. Il 98,78% degli italiani intervistati, pensa sia importante trovare il modo di vivere in armonia con la natura e circa 6 su 10 sentono la mancanza di un rapporto più vero e interiore, di quella sensazione di sentirsi parte della natura a livello di emozioni e sentimenti.

L’89,97% ritiene poi che, se il rapporto con la natura fosse più profondo, il mondo potrebbe essere migliore. Ha parlato così Laura Signorelli, Equity Director Bakery Italia Barilla: “Abbiamo fatto questa ricerca demoscopica, che ci dice quanto, per gli italiani, sia importante in qualche modo ritrovare una connessione, un rapporto più autentico con la natura.

Perché? Perché in questo momento il tema natura è spesso associato a dei sentimenti di paura, di ansia, di negatività. Invece, 9 italiani su 10 ci hanno ribadito quanto fosse importante ritrovare questo aspetto positivo di connessione con la natura”.Da questa consapevolezza, messa in luce dall’indagine “Gli italiani e la natura” realizzata da Toluna, nasce la campagna di Mulino Bianco “Dove la natura è una storia buona”.

Evoluzione che invita le persone a riconnettersi con la natura in modo più emotivo e personale.”Per Mulino Bianco il rapporto della natura è molto importante, perché noi siamo nati da lì. Nel 1975 la marca è nata con questa promessa di riportare un mondo di genuinità e di bontà e per noi la natura fa parte del dna della marca, perché è allo stesso tempo una fonte di ingredienti che poi, attraverso il nostro saper fare unico, riusciamo a trasformare in prodotti genuini” ha continuato Signorelli.Mulino Bianco offre prodotti buoni, genuini e di qualità e, alla luce del bisogno di una riconnessione con la natura, l’azienda è tornata a raccontarsi con una campagna di comunicazione, con al centro questi concetti. Con “Senti che buono”, cuore del messaggio della campagna, arriva un invito alle persone a fermarsi, ascoltare i propri sensi e riscoprire una bontà che va oltre il prodotto.”Un invito che la marca fa alle persone di fermarsi e riassaporare il gusto che c’è attorno, appunto, non solo al prodotto, ma all’esperienza e alla condivisione che si crea attorno adesso. Motivo per cui la campagna è proprio incentrata su questo messaggio” ha concluso Signorelli.Oggi, oltre 100 prodotti del Gruppo sono realizzati con farina proveniente da agricoltura sostenibile, come il primo biscotto lanciato recentemente certificato in Italia con 100% farina di grano tenero da agricoltura rigenerativa.(Servizio Pubbliredazionale)