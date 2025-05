Un finale ricco di emozioni

La finale di Amici 24 ha regalato momenti indimenticabili, con talenti che si sono sfidati per conquistare il titolo ambito. La competizione ha visto protagonisti ballerini e cantanti, tutti pronti a dare il massimo per impressionare il pubblico e la giuria. Tra esibizioni emozionanti e colpi di scena, il pubblico ha assistito a una serata che ha messo in luce il talento e la determinazione dei concorrenti.

I premi assegnati

Oltre al premio finale, sono stati conferiti diversi riconoscimenti speciali. Il Premio della Critica è andato ad Antonia, che ha superato Francesco grazie al voto dei giornalisti, portandosi a casa un assegno di 50 mila euro in gettoni d’oro. Anche il Premio delle Radio, dedicato esclusivamente ai cantanti, è stato assegnato a TrigNO, che ha ricevuto una semplice stretta di mano, senza premi in denaro. Antonia ha anche vinto il Premio Oreo, aggiudicandosi ulteriori 30 mila euro, mentre il Premio Marlù è stato distribuito a tutti i finalisti, con un totale di 7 mila euro in gettoni d’oro.

Le vittorie dei finalisti

I finalisti di Amici 24 hanno portato a casa premi significativi. Francesco Fasano e Alessia Pecchia hanno ricevuto 7 mila euro in gettoni d’oro, mentre TrigNO ha vinto 50 mila euro. Antonia ha accumulato un totale di 87 mila euro, e Daniele Doria ha trionfato con 157 mila euro. La vittoria di Daniele nella categoria danza ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno festeggiato sui social, dimostrando il loro affetto per il giovane talento campano.

Il trionfo di Daniele Doria

La ventiquattresima edizione di Amici di Maria si è conclusa con la vittoria di Daniele Doria, un giovane artista che ha dimostrato di avere le carte in regola per competere con i professionisti. La sua vittoria ha rappresentato un momento di grande gioia per i suoi sostenitori, che hanno seguito il suo percorso all’interno della scuola. La finale ha visto anche l’eliminazione di Francesco Fasano e Alessia Pecchia, lasciando Daniele e TrigNO a contendersi il titolo finale. La serata è stata caratterizzata da esibizioni emozionanti e da un’atmosfera di festa, con il pubblico che ha applaudito i concorrenti per il loro impegno e la loro passione.