Il ritorno di Alessio Di Ponzio ad Amici 25: tra la coppa e il podio mancato

Dopo un infortunio che lo costrinse a fermarsi, Alessio Di Ponzio è tornato ad Amici e ha conquistato la coppa nella categoria ballo: parole, ringraziamenti e reazioni dal mondo del talent

Il percorso di Alessio Di Ponzio ad Amici 25 è stato tutto fuorché scontato: entrato nella scuola a settembre 2026, il giovane ballerino ha dovuto interrompere la sua avventura a gennaio 2026 a causa di un infortunio. Dopo un periodo di stop e di lavoro per recuperare, gli è stata offerta la possibilità di rientrare nell’edizione successiva: una chance che ha trasformato in un trionfo parziale, arrivando fino alla finale e conquistando la coppa per la categoria ballo.

Nel dopo-finale il ragazzo ha affidato ai microfoni alcune riflessioni sul suo ritorno: ha ammesso di essere stato titubante e di aver temuto per le proprie capacità, ma ha sottolineato come la dedizione e il lavoro abbiano ripagato gli sforzi riportandolo a brillare sul palco del serale. Pur non avendo ottenuto il primo posto assoluto, il riconoscimento nella sua disciplina e i messaggi di affetto lo hanno convinto dell’importanza di rialzarsi dopo le difficoltà.

Il ritorno dopo l’infortunio

Il capitolo che ha preceduto il rientro è stato delicato: l’infortunio di gennaio 2026 lo aveva costretto a lasciare la scuola proprio quando la sua carriera sembrava in ascesa. Tornare non è stato semplice dal punto di vista psicologico, perché il lungo stop aveva generato dubbi sulle proprie capacità e sulla tenuta fisica.

Nonostante ciò, Alessio ha messo in campo disciplina e umiltà, lavorando con i suoi maestri e con la produzione per recuperare forma e sicurezza. Quel lavoro si è tradotto non solo in performance apprezzate, ma anche nella conquista della categoria ballo, segno tangibile che la sua ripresa è stata reale e meritata.

Supporto professionale e gratitudine

Tra le persone citate dal ballerino ci sono figure chiave della trasmissione: ha espresso ringraziamenti sentiti a Maria, alla produzione, agli autori e ai professionisti che lo hanno seguito. In particolare ha ricordato il ruolo del suo insegnante, Emanuel Lo, che ha creduto in lui e lo ha sostenuto durante la riabilitazione e la preparazione alle esibizioni. Alessio ha anche dedicato la vittoria ai fan, promettendo di mantenere i piedi per terra e di continuare a lavorare con passione per trasformare questa esperienza in opportunità concrete per il futuro.

La finale e il verdetto

La serata conclusiva di Amici 25 ha riservato un esito a sorpresa per molti: a trionfare in termini assoluti è stato il cantante Lorenzo Salvetti, che ha prevalso nello scontro finale con Alessio. Secondo i dati ufficiali della finale, Lorenzo ha ottenuto il 51,4% dei voti contro il 48,60% di Alessio, uno scarto ridotto che testimonia quanto fosse equilibrata la sfida. Nel corso della puntata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti: Angie ha ricevuto il Premio delle Radio, mentre altri concorrenti hanno ottenuto borse di studio, offerte di lavoro e premi speciali che segnano l’inizio di percorsi professionali concreti anche per chi non è arrivato primo.

Numeri e momenti chiave

La finale si è articolata in diverse fasi: scontri diretti per definire gli ultimi posti, eliminazioni mirate e duelli tra canto e ballo che hanno tenuto alta la tensione. Alessio si è imposto contro gli altri danzatori per aggiudicarsi il titolo di categoria, mentre Lorenzo ha costruito la sua vittoria con esibizioni che hanno valorizzato la sua cifra autoriale. La percentuale finale ha premiato il cantautore, ma il margine ridotto ha sottolineato quanto il pubblico fosse diviso e quanto entrambe le proposte siano state apprezzate.

Reazioni, riconoscimenti e prospettive

Subito dopo la proclamazione sono arrivate le congratulazioni da colleghi e maestri: messaggi affettuosi da daniele doria, Giulia Stabile e Mattia Zenzola, oltre al sostegno dei compagni di Choros Ballet e dei fan che hanno invocato per Alessio la “coppa grande”. Numerose sono state anche le offerte professionali e i premi assegnati ad altri partecipanti: borse di studio internazionali, ingaggi con compagnie e proposte lavorative che trasformano il talent in un trampolino reale per la carriera.

Cosa può accadere dopo Amici

Per Alessio le prospettive sono concrete: oltre alla notorietà e al riconoscimento nel mondo della danza, si parla della possibile integrazione nel corpo di ballo dei professionisti di Amici nei prossimi anni. Lui stesso ha dichiarato di sentirsi pronto ad affrontare il futuro con entusiasmo e ambizione, convinto che il lavoro e la dedizione siano la strada per realizzare i propri sogni. In definitiva, anche senza il primo posto assoluto, il cammino di Alessio Di Ponzio esce rafforzato: una storia di resilienza che conferma come una battuta d’arresto possa diventare il motore per una rinascita artistica.