Estate, tempo di sole, di vacanze e soprattutto tra i vip, le storie d’amore sembrano andare a fuoco più facilmente. Ultima (presunta) coppia a far discutere? Blanco e Martina Valdes. O almeno così raccontano le ultime voci, rilanciate da Alessandro Rosica qualche settimana fa e ora amplificate dal settimanale Chi. Ma cosa sta succedendo davvero tra il cantante e la ballerina?

L’estate e l’amore tra Blanco e Martina Valdes: indizi che non lasciano indifferenti

Nel 2024, con “Piangere a 90”, Blanco cantava parole d’amore struggente: «Come te nessuno, mai». Un verso che faceva sognare, che parlava di un legame forte, di un sentimento unico. Ma basta ascoltare l’ultimo singolo, “Maledetta Rabbia” uscito il 20 giugno 2025, per capire che qualcosa è cambiato. Il testo parla di vuoto, di un amore che si spegne, di assenza. Frasi come «ma senza te non c’è niente che mi dà normalità» lasciano intravedere dolore e malinconia, quasi una confessione pubblica di un cuore ferito. E sono proprio queste parole a far sorgere più di un dubbio: c’è aria di crisi?

La coppia Blanco e Martina Valdes: i segnali social colti dai follower

Dall’uscita del primo brano, Martina Valdes aveva fatto sentire il suo affetto con post teneri e dediche social, un modo per tenere viva la storia agli occhi di tutti. Ma ora? Silenzio. Nessun like, nessun commento al nuovo singolo di Blanco. E lui? Anche da parte sua non arrivano segnali verso la ballerina. Restano solo i follow incrociati su Instagram. Un gesto che, in un mondo così social, appare più significativo di quanto sembri. È un filo sottile, ma potrebbe essere la linea di confine tra un amore che resiste e uno che sta per finire.

I fan osservano, cercano risposte in ogni dettaglio, ma i protagonisti restano in silenzio. Il cuore di Blanco e Martina Valdes, in questo momento, sembra in pausa. O forse, in attesa di capire cosa verrà dopo.