Harry torna a tendere la mano alla Royal Family. Lo fa a modo suo, come sempre. Con un invito che somiglia a un test. Di quelli che possono unire, ma ance far saltare tutto.

La nostalgia di Harry: un gesto distensivo, o l’ennesimo tentativo a vuoto?

Harry, avrebbe deciso: nel 2027, alla cerimonia degli Invictus Games, ci sarà anche un posto per la famiglia reale.

Non uno qualsiasi. Nomi pesanti: William, Carlo, Kate. E altri. L’invito – o meglio, il primo invio informale via e-mail – dovrebbe partire entro la fine del prossimo giugno. Poi seguirà la versione “ufficiale”. Tutto programmato al millimetro. Perché si sa, Carlo organizza gli impegni con tre anni di anticipo.

Ma qui non si tratta solo di agende e cerimonie. C’è di mezzo qualcosa di più profondo. Più difficile da mettere nero su bianco. Perdono, forse. O almeno tregua. Alcuni commentatori reali ci sperano davvero. Ingrid Seward, ad esempio, parla di un Re che potrebbe farsi vedere per supportare Harry. Ma c’è un ma. Il rapporto resta incrinato. Anzi, incrinatissimo. Non si fidano di lui. E a corte non dimenticano. Troppi episodi. Troppe parole pubbliche su conversazioni private.

Tra festeggiamenti e tensioni: Harry tende la mano, William e Carlo restano in silenzio?

I Giochi inizieranno il 12 luglio 2027. E finiranno cinque giorni dopo. Peccato che proprio il 17, la Regina Camilla compirà 80 anni. Ecco un altro ostacolo. Difficile immaginare un Carlo presente a Birmingham mentre a Londra si prepara una celebrazione storica. I collaboratori del palazzo sono già nel caos.

E poi c’è Meghan. E i figli. Harry ha sempre detto: niente ritorno nel Regno Unito senza piena protezione. La questione sicurezza è tutt’altro che chiusa. Però, questa volta, qualcosa sembra cambiato. Una fonte ha confermato al Mail on Sunday che Harry ha “accettato” che gli Invictus inviino l’invito. A tutti. Un gesto che potrebbe anche essere letto come un segnale chiaro: basta silenzi, proviamoci.

In un’intervista alla BBC, lui stesso ha detto: «Vorrei riavere indietro mio padre e mio fratello». Frase semplice. Disarmante. Che però lascia una domanda sospesa. William e Carlo raccoglieranno l’invito?