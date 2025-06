La tragedia in Francia: un gruppo armato ha fatto irruzione durante un matrimonio, trasformando la festa in un incubo. Tra i morti, anche la sposa. Si indaga sul movente.

Durante un matrimonio a Goult, un gruppo armato ha fatto irruzione sparando, trasformando una giornata di festa in una tragedia che ha sconvolto la comunità locale.

Un matrimonio, si trasforma in tragedia: l’irruzione di un gruppo armato

La festa stava per finire, la gioia e i sorrisi riempivano l’aria. Poi, all’improvviso, tutto è cambiato.

Era domenica mattina, poco dopo le 4.30, a Goult, un piccolo comune nel Vaucluse, in Francia. Un gruppo armato formato da quattro uomini incappucciati e armati hanno fatto irruzione durante il matrimonio, sparando senza pietà al termine di un matrimonio. Due persone sono morte, tra cui la sposa. Tre sono rimaste gravemente ferite. Un giorno di festa, trasformato in un incubo.

Matrimonio sotto shock, il gruppo armato: la ricostruzione dell’accaduto

Gli sposi stavano lasciando la festa, forse ancora con l’adrenalina addosso, quando il gruppo armato formato da quattro assalitori sono arrivati a bordo di una Golf 8 e hanno aperto il fuoco. La scena è drammatica: per scappare, lo sposo ha fatto retromarcia, travolgendo uno degli aggressori. Non si esclude ancora alcuna pista, ma le prime ricostruzioni parlano di un regolamento di conti, forse legato al traffico di droga. Lo sposo, membro della comunità marocchina locale, era già noto alle forze dell’ordine per associazione a delinquere e reati legati alla droga. In questo dramma, si mescolano vittime, colpe e un passato che torna a galla in modo violento, spezzando una festa che avrebbe dovuto celebrare la vita.