Quattrone (Federdistribuzione): “Sfida del retail è unire competenze e innovazione”

"Il mondo del retail è in continua trasformazione: la popolazione aziendale sta invecchiando ma porta con sé esperienza e competenze. Fondamentale che le generazioni si incontrano: questa è allo stesso tempo un'opportunità e una sfida". Così Francesco Quattrone, direttore affari generali e area...

“Il mondo del retail è in continua trasformazione: la popolazione aziendale sta invecchiando ma porta con sé esperienza e competenze. Fondamentale che le generazioni si incontrano: questa è allo stesso tempo un’opportunità e una sfida”. Così Francesco Quattrone, direttore affari generali e area lavoro di Federdistribuzione, durante l’evento “Il valore della diversità generazionale e l’innovazione tecnologica.

Prospettive per il lavoro nel retail di domani” che si è tenuto a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=X3WG8NXFPHc