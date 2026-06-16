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Quattrone (Federdistribuzione): “Sfida del retail è unire competenze e innovazione”

Quattrone (Federdistribuzione): “Sfida del retail è unire competenze e innovazione”

"Il mondo del retail è in continua trasformazione: la popolazione aziendale sta invecchiando ma porta con sé esperienza e competenze. Fondamentale che le generazioni si incontrano: questa è allo stesso tempo un'opportunità e una sfida". Così Francesco Quattrone, direttore affari generali e area...

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“Il mondo del retail è in continua trasformazione: la popolazione aziendale sta invecchiando ma porta con sé esperienza e competenze. Fondamentale che le generazioni si incontrano: questa è allo stesso tempo un’opportunità e una sfida”. Così Francesco Quattrone, direttore affari generali e area lavoro di Federdistribuzione, durante l’evento “Il valore della diversità generazionale e l’innovazione tecnologica.

Prospettive per il lavoro nel retail di domani” che si è tenuto a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=X3WG8NXFPHc

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