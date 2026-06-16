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For Women in Science, Cappello (regione Lombardia): ‘talento non ha genere, importante raccontarlo’

For Women in Science, Cappello (regione Lombardia): ‘talento non ha genere, importante raccontarlo’

“Siamo alla ventiquattresima edizione del premio L’Oréal-UNESCO “For Women in Science”, ma c'è ancora tanto bisogno di eventi così. Il talento non ha genere. Molte volte donne impiegate anche nella scienza hanno raggiunto dei risultati eccezionali, che hanno cambiato il corso della storia...

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“Siamo alla ventiquattresima edizione del premio L’Oréal-UNESCO “For Women in Science”, ma c’è ancora tanto bisogno di eventi così. Il talento non ha genere. Molte volte donne impiegate anche nella scienza hanno raggiunto dei risultati eccezionali, che hanno cambiato il corso della storia, eppure troppo spesso il loro talento non è stato raccontato.

Il gender gap si forma soprattutto in età scolastica, addirittura dai sei anni in poi. È lì, nel momento della formazione del sé prima di tutto, e poi delle conoscenze, che bisogna agire attraverso la presentazione di modelli di riferimento a cui queste bambine possono aspirare e ambire”. Lo ha detto Alessia Cappello, assessora allo sviluppo economico e politiche del lavoro del comune di Milano, intervenuta alla cerimonia di premiazione della ventiquattresima edizione italiana del premio L’Oréal-UNESCO “For Women in Science” Young Talents Italia, dedicato a giovani ricercatrici under 35.

https://www.youtube.com/watch?v=Z9PzqYKGCL4

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