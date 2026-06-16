For Women in Science, Tajani (Pd): ‘aziende-istituzioni promuovono leadership femminile’

“La collaborazione tra aziende e istituzioni è importante nel promuovere i ruoli femminili e la leadership femminile all'interno delle professioni. Purtroppo i dati mostrati oggi da Valore D evidenziano elementi di arretramento, questo vuol dire che la crescita professionale delle donne non è su...

“La collaborazione tra aziende e istituzioni è importante nel promuovere i ruoli femminili e la leadership femminile all’interno delle professioni. Purtroppo i dati mostrati oggi da Valore D evidenziano elementi di arretramento, questo vuol dire che la crescita professionale delle donne non è su una linea retta che cresce in maniera lineare. Ci sono delle condizioni legate al contesto che anche la politica deve contribuire ad abbattere, sono tutti elementi che abbiamo un po’ dato per scontato essere in regressione, invece non è così, ci sono ostacoli da combattere insieme”.

Così Cristina Tajani, senatrice (Pd), a margine della cerimonia di premiazione della ventiquattresima edizione italiana del premio L’Oréal-UNESCO “For Women in Science” Young Talents Italia, dedicato a giovani ricercatrici under 35.

https://www.youtube.com/watch?v=XVibtYa_D3M