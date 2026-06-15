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Fondi (Ambasciatore d’Italia in Paraguay): “Modello Italiano ha fatto scuola nel Paese”

Fondi (Ambasciatore d’Italia in Paraguay): “Modello Italiano ha fatto scuola nel Paese”

Dopo 150 anni di cooperazione tra Italia e Paraguay , “esiste un intero substrato di piccole e medie imprese paraguaiane che guardano al modello italiano, il quale ha fatto scuola nel mondo per la sua capacità di sviluppare un tessuto produttivo ed economico basato non soltanto sul lavoro delle g...

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Dopo 150 anni di cooperazione tra Italia e Paraguay , “esiste un intero substrato di piccole e medie imprese paraguaiane che guardano al modello italiano, il quale ha fatto scuola nel mondo per la sua capacità di sviluppare un tessuto produttivo ed economico basato non soltanto sul lavoro delle grandi aziende o del settore primario, ma anche sul ruolo cruciale delle piccole e medie imprese”.

Lo ha detto Marcello Fondi, Ambasciatore d’Italia in Paraguay, alla Country Presentation ospitata presso Palazzo Tursi e Palazzo della Meridiana, evento di punta della visita a Genova, dal 13 al 15 giugno 2026, di una delegazione del Paraguay composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali, per presentare il contesto economico e produttivo del Paese latinoamericano, attualmente Presidente di turno del Mercosur e promuovere l’incremento degli scambi commerciali bilaterali, anche alla luce della entrata in vigore, lo scorso 1° maggio, dell’Accordo Ue, Mercosur sulle nuove regole tariffarie del commercio di beni e servizi tra i due blocchi regionali.

https://www.youtube.com/watch?v=uJ4HAoN1SUU

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