Industria: Regione Lombardia presenta il ‘Pacchetto innovazione’

Con un intervento strutturale da 255 milioni di euro, Regione Lombardia conferma il suo ruolo centrale nelle politiche industriali europee. L’assessore regionale allo sviluppo economico ha presentato a Palazzo Lombardia il ‘Pacchetto innovazione’, un insieme di strumenti, alcuni riproposti e a...

Con un intervento strutturale da 255 milioni di euro, Regione Lombardia conferma il suo ruolo centrale nelle politiche industriali europee. L’assessore regionale allo sviluppo economico ha presentato a Palazzo Lombardia il ‘Pacchetto innovazione’, un insieme di strumenti, alcuni riproposti e altri aggiornati, che negli ultimi anni sono stati in grado di generare valore aggiunto sul territorio.

Cuore del pacchetto è lo Zis – Zone di Innovazione e Sviluppo che mette insieme imprese, università, ricerca, Its (istituti tecnici superiori) in un’unica infrastruttura di sviluppo.

https://www.youtube.com/watch?v=Uj8Ti1o2kVI