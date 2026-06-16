Paraguay e Italia, nuove opportunità di business con l’Accordo Ue-Mercosur

Genova ha ospitato la Country Presentation del Paraguay, un evento dedicato al rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra il Paese sudamericano e l’Italia. Imprenditori e rappresentanti istituzionali hanno illustrato le opportunità di investimento offerte dal Paraguay in settori s...

Genova ha ospitato la Country Presentation del Paraguay, un evento dedicato al rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra il Paese sudamericano e l’Italia. Imprenditori e rappresentanti istituzionali hanno illustrato le opportunità di investimento offerte dal Paraguay in settori strategici come agroindustria, energia, finanza, turismo e innovazione tecnologica. Al centro dell’incontro anche le prospettive aperte dall’Accordo Ue-Mercosur, entrato in vigore il 1° maggio, che punta a favorire gli scambi tra i due mercati.

Un’occasione di confronto tra aziende e istituzioni per promuovere nuove partnership e ampliare la presenza delle imprese italiane in America Latina.

https://www.youtube.com/watch?v=X2WHshDmQEY