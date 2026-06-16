Home > Video > Paraguay e Italia, nuove opportunità di business con l’Accordo Ue-Mercosur

Paraguay e Italia, nuove opportunità di business con l’Accordo Ue-Mercosur

Paraguay e Italia, nuove opportunità di business con l’Accordo Ue-Mercosur

Genova ha ospitato la Country Presentation del Paraguay, un evento dedicato al rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra il Paese sudamericano e l’Italia. Imprenditori e rappresentanti istituzionali hanno illustrato le opportunità di investimento offerte dal Paraguay in settori s...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Genova ha ospitato la Country Presentation del Paraguay, un evento dedicato al rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra il Paese sudamericano e l’Italia. Imprenditori e rappresentanti istituzionali hanno illustrato le opportunità di investimento offerte dal Paraguay in settori strategici come agroindustria, energia, finanza, turismo e innovazione tecnologica. Al centro dell’incontro anche le prospettive aperte dall’Accordo Ue-Mercosur, entrato in vigore il 1° maggio, che punta a favorire gli scambi tra i due mercati.

Un’occasione di confronto tra aziende e istituzioni per promuovere nuove partnership e ampliare la presenza delle imprese italiane in America Latina.

https://www.youtube.com/watch?v=X2WHshDmQEY

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Francia
21:00CESTGirone I
Senegal
Domani
Iraq
00:00CESTGirone I
Norvegia
Argentina
03:00CESTGirone J
Algeria
Austria
06:00CESTGirone J
Giordania

Risultati

Oggi
Iran
22FT · Girone G
Nuova Zelanda
Arabia Saudita
11FT · Girone H
Uruguay
lun 15 giu
Belgio
11FT · Girone G
Egitto
Spagna
00FT · Girone H
Capo Verde
Aggiornato 15:50 CEST