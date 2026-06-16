Tragedia a Mykonos, in Grecia, dove una donna di 37 anni di Arezzo, Sara Ceccantini, è morta in un incidente stradale. La giovane era sull’isola greca per l’addio al nubilato.

Addio al nubilato finisce in tragedia: Sara Ceccantini muore in un incidente a Mykonos

Dramma sull’isola greca di Mykonos. Una donna di Arezzo di 37 anni, Sara Ceccantini, è morta in un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 15 giugno 2026.

La giovane donna, impiegata in una azienda del Valdarno, si trovava in Grecia insieme ad altre persone per festeggiare il suo addio al nubilato. Si sarebbe infatti dovuta sposare nelle prossime settimana con un coetaneo valdarnese. L’azienda in cui lavorava Sara ha deciso di interrompere in anticipo la giornata lavorativa subito dopo aver ricevuto la notizia della morte della 37enne.

Morte di Sara Ceccantini a Mykonos: accertamenti in corso sulle cause dell’incidente

Al momento le notizie che si apprendono su quanto accaduto a Mykonos sono frammentarie, sono infatti ancora in corso tutti gli accertamenti per capire cosa sia successo esattamente, con la dinamica dell’incidente in fase di ricostruzione. La notizia della morte di Sara Ceccantini, che lascia una figlia, ha scosso l’intera comunità toscana che si stringe attorno ai familiari.