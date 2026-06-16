Padova candidata a capitale italiana arte contemporanea, con Cattelan

Padova, 16 giu. (askanews) – La città di Padova ha presentato ufficialmente al Ministero della Cultura la propria candidatura a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028.La direzione Artistica del progetto di Padova 2028 è affidata a Maurizio Cattelan, l’artista padovano riconosciuto a livello globale; Marta Papini, curatrice che ha sviluppato una pratica profondamente radicata nei territori e nelle comunità; Myriam Ben Salah, direttrice della Renaissance Society di Chicago (storica istituzione universitaria dedicata alla sperimentazione artistica e alla ricerca contemporanea) e attualmente curatrice del Padiglione francese alla Biennale Arte 2026.”Questo progetto nasce dalla convergenza di una molteplicità di soggetti – ha spiegato Andrea Colasio, assessore alla Cultura al Comune di Padova – fondamentale è il nome, “Ancora imparo, esercizi di dissidenza”: è la cifra di Maurizio Cattelan che decostruisce i riti, miti, il potere, il mercato, ma ha deciso incredibilmente di ritornare a Padova, Padova che città che da cui si era allontanato e ci ritorna nella consapevolezza che Padova oggi è in grado di accogliere il suo approccio culturale, di farlo proprio ovviamente nel massimo rispetto dell’autonomia della direzione artistica che con Marta Papini e Myriam Ben Salah ha un profilo assolutamente internazionale.

Una grande sfida per la città, per una Padova che si vuole sempre più europea, sempre più inclusiva e internazionale”.