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Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni

Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni

In arrivo sull'Italia una fase di caldo intenso e tempo stabile destinata a durare da Nord a Sud....

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In arrivo sull’Italia una fase di caldo intenso e tempo stabile destinata a durare da Nord a Sud.

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