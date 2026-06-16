Home > Video > Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni In arrivo sull'Italia una fase di caldo intenso e tempo stabile destinata a durare da Nord a Sud.... di Adnkronos Pubblicato il 16 Giugno 2026 alle 13:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos In arrivo sull’Italia una fase di caldo intenso e tempo stabile destinata a durare da Nord a Sud. https://www.youtube.com/watch?v=qagT4VQ-x80 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiFrancia21:00CESTGirone ISenegalDomaniIraq00:00CESTGirone INorvegiaArgentina03:00CESTGirone JAlgeriaAustria06:00CESTGirone JGiordaniaRisultatiOggiIran2–2FT · Girone GNuova ZelandaArabia Saudita1–1FT · Girone HUruguaylun 15 giuBelgio1–1FT · Girone GEgittoSpagna0–0FT · Girone HCapo VerdeAggiornato 13:48 CEST