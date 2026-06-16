Chi era Semyon Skrepetsky, il caricaturista russo ucciso in Polonia

Semyon Skrepetsky, noto per le sue satire politiche, è stato trovato morto in un parcheggio a Biała Podlaska, in Polonia. Ecco cosa sappiamo sull'artista e sul suo tragico destino.

In un parcheggio della città polacca di Biała Podlaska, a soli 30 chilometri dal confine con la Bielorussia, è stato trovato morto Semyon Skrepetsky, un artista russo noto per le sue caricature politiche. L’uomo, il cui vero nome era Robert Kuzovkov, è stato colpito più volte a bruciapelo lunedì mattina. Le autorità polacche hanno arrestato due cittadini bielorussi in relazione all’omicidio, ma le indagini sono ancora in corso.

Un artista che sfidava i potenti

Skrepetsky, originario della regione russa dell’Altai, si era trasferito in Polonia nel 2026 per sfuggire alla persecuzione politica. Il suo stile, definito neo-primitivista, lo aveva reso famoso per le sue satire che prendevano di mira figure di spicco come Vladimir Putin, Joseph Stalin, Ramzan Kadyrov, Alexander Lukashenko e persino l’oppositore Alexei Navalny.

Le sue opere, spesso provocatorie, lo avevano reso una figura controversa ma molto seguita.

L’ultima protesta prima della morte

Solo tre giorni prima della sua morte, in occasione della festa nazionale russa del 12 giugno, Skrepetsky aveva organizzato una protesta davanti all’ambasciata russa a Berlino. Aveva esposto un dipinto satirico che ritraeva Stalin con in braccio un neonato Putin.

Poche ore prima di essere ucciso, aveva scritto sul suo canale Telegram di aver ricevuto minacce per questa performance.

Un nome nella lista degli ‘nemici dell’Ucraina’

Il nome di Skrepetsky era incluso nel database Myrotvorets, un sito ucraino che elenca individui considerati ‘nemici dell’Ucraina’. Dopo la sua morte, la sua foto profilo sul sito è stata aggiornata con la scritta ‘liquidato’. Questo dettaglio ha alimentato le speculazioni sulle motivazioni dell’omicidio, anche se le indagini ufficiali non hanno ancora fornito una risposta definitiva.

La comunità artistica e politica è in lutto per la perdita di un uomo che non ha mai avuto paura di esprimere le sue opinioni, anche a costo di mettersi in pericolo. La sua morte solleva molte domande e getta una luce cupa sulla situazione dei dissidenti russi in Europa.