Omicidio a Leonforte, anziano trovato morto in casa: indagini in corso

Tragedia a Leonforte: anziano trovato morto in casa, allarme dato da un vicino. Si indaga.

Una scoperta sconvolgente ha scosso il centro storico di Leonforte, dove un anziano di 79 anni è stato trovato morto nella sua casa di via Valenti. A lanciare l’allarme sarebbe stato un vicino, preoccupato per il silenzio dell’uomo. I primi rilievi avrebbero evidenziato segni sospetti sul corpo, spingendo gli inquirenti ad aprire un’indagine per omicidio.

Un uomo è stato rinvenuto morto all’interno della sua abitazione situata in via Valenti, nel centro di Leonforte. A fare la drammatica scoperta sarebbe stato un vicino, insospettito dall’assenza prolungata dell’anziano, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

All’interno dell’appartamento sarebbe stato trovato un martello, ma la porta d’ingresso non avrebbe presentato segni di effrazione. Le ferite riscontrate sul corpo, in particolare alla testa, fanno pensare a un atto violento, ma sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso.

Omicidio a Leonforte, anziano trovato morto in casa: chi è la vittima

Giuseppe Romano, 79 anni, pensionato, è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua abitazione a Leonforte. L’uomo risiedeva da tempo in un appartamento situato in via Valenti, nel centro storico del paese. Viveva da solo, dopo che i figli si erano trasferiti altrove anni fa, lasciandolo nella casa di famiglia.

“Mi auguro che, chiunque abbia fatto questa cosa, sia trovato e che venga assicurato alla giustizia“, dichiara la figlia.

Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti nell’area e raccogliendo informazioni da testimoni e residenti alla ricerca di indizi utili.