A Saronno, nel Varesotto, un anziano è stato trovato morto all’interno della propria casa. Sul corpo presentava ferita da arma da taglio: indagini in corso.

Saronno: uomo trovato morto in casa, aveva ferite di coltello sul corpo

Romolo Baldo, 87 anni, è stato trovato morto questa mattina all’interno della sua abitazione a Saronno, nel Varesotto.

Subito sono stati chiamati i soccorsi e le autorità che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Sul collo la vittima presentava alcune ferite da arma da taglio. Baldo viveva assieme al figlio e alla nuora, mentre l’altra figlia vive poco distante. Sul posto anche la Scientifica per tutti i rilevamenti del caso.

Saronno, uomo trovato morto in casa: si indaga per omicidio

I vicini di Romolo Baldo non hanno sentito alcun rumore strano, e la vittima era considerata come una persona tranquilla. I Carabinieri, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, stanno però indagando per omicidio, in quanto l’anziano presentava alcune ferite da arma da taglio. Le indagini si stanno al momento concentrando in ambito familiare, come detto l’uomo viveva assieme al figlio e alla nuora, mentre la figlia, che faceva spesso visita al padre, viveva poco lontano. Le indagini sono in corso.