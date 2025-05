La riapertura dell’inchiesta

La procura di Pavia ha deciso di riaprire l’inchiesta sull’omicidio di Garlasco, un caso che ha scosso l’Italia e che ha visto un susseguirsi di indagini e colpi di scena. I carabinieri del nucleo investigativo di Milano sono ora al lavoro per ricostruire la scena del crimine e la dinamica dell’assassinio, concentrandosi su dettagli che potrebbero rivelarsi cruciali per la risoluzione del caso.

La misteriosa “Traccia 33”

Uno degli elementi chiave su cui si sta indagando è la cosiddetta “Traccia 33”, un’impronta di una mano destra attribuita ad Andrea Sempio, rinvenuta sul muro in cima alle scale dove è stata trovata la vittima, Chiara Poggi. Se questa impronta dovesse appartenere all’assassino, sorgerebbe un interrogativo fondamentale: come ha fatto a lasciare la sua impronta senza scendere i gradini? Il corpo di Chiara, infatti, è stato rinvenuto in fondo alle scale, e non sono state trovate tracce di scarpe che possano indicare il passaggio del killer.

Analisi delle prove e profilo psicologico

Le indagini non si limitano solo all’analisi della “Traccia 33”. Anche le orme insanguinate delle scarpe, inizialmente attribuite a Alberto Stasi, si fermano all’inizio delle scale, suggerendo che l’assassino potrebbe essersi appoggiato al muro per sporgersi. I carabinieri stanno rianalizzando anche altri reperti, come il dispenser e il tappetino del bagno, per cercare ulteriori indizi. Inoltre, il profilo psicologico di Sempio è sotto esame, poiché rimane l’unico nuovo indagato. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente il materiale raccolto durante le perquisizioni nella sua abitazione a Vigevano, inclusi appunti e scritti, per ipotizzare un possibile movente.

Un caso che continua a suscitare interesse

L’omicidio di Garlasco è un caso che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media per anni. La riapertura dell’inchiesta porta con sé nuove speranze per la famiglia della vittima e per chi cerca giustizia. Con l’analisi di nuove prove e la revisione del profilo degli indagati, i carabinieri potrebbero finalmente fare luce su un delitto che ha lasciato molte domande senza risposta. La comunità attende con ansia gli sviluppi di questa indagine, sperando che la verità emerga finalmente.